💡Geopolitica și tarifele în centrul atenției: metalele prețioase ating recorduri (Commodity Wrap, 20.01.2026)

Petrolul brut Atenția lui Donald Trump s-a îndreptat în prezent în principal către Groenlanda, determinând prețurile petrolului brut să renunțe la o parte din câștigurile recente. Petrolul brut WTI se tranzacționează în prezent în apropierea nivelului de suport de 59 USD pe baril, în scădere față de maximele de la jumătatea lunii ianuarie, de 62 USD.

Statele Unite își consolidează simultan prezența militară în Orientul Mijlociu, semnalând o probabilitate crescută de intervenție în cazul în care protestele iraniene se vor intensifica sau Teheranul va emite noi amenințări. Prețurile au găsit sprijin în ultimele săptămâni și din cauza atacurilor persistente cu drone ucrainene asupra infrastructurii petroliere rusești și a achizițiilor robuste de țiței din China. Între timp, OPEC+ își menține politica de status quo, lăsând obiectivele de producție neschimbate pentru primul trimestru al anului 2026.

Analiștii de la Bernstein sugerează că petrolul brut ar putea atinge un minim ciclic în prima jumătate a acestui an, cu o potențială revenire către 70 de dolari pe baril. Previziunile lor estimează media anuală pentru Brent la 65 de dolari, cu mult peste consensul actual al pieței de 61 de dolari. WTI a înregistrat o scădere semnificativă săptămâna trecută, pe fondul moderării primei de risc asociate Iranului. Cu toate acestea, riscurile geopolitice rămân ridicate, având în vedere volatilitatea din Venezuela, Iran și Rusia, agravată acum de disputa privind Groenlanda. Prețurile se redresează în prezent de la o retragere de Fibonacci de 50%. Sursa: xStation 5 Aur Aurul a atins noi maxime istorice, depășind 4.700 USD pe uncie, pe fondul prețurilor piețelor care reflectă riscurile crescute legate de ultima ofensivă tarifară a lui Donald Trump. Președintele intenționează să impună o taxă de 10% țărilor care au trimis recent trupe în Groenlanda, măsurile urmând să intre în vigoare la 1 februarie.

Deși ordinele executive oficiale nu s-au materializat încă dincolo de postările de pe Truth Social, piața tratează aceste măsuri ca tarife „suplimentare” cumulative. Ratele actuale negociate de Comisia Europeană – cu excepția sectorului auto și a altor sectoare sensibile – sunt în medie de 15%. În conformitate cu escaladarea propusă, tarifele legate de Groenlanda ar urca la 25% până în iunie, rămânând în vigoare până la încheierea unui acord pentru achiziționarea insulei.

Această tensiune creează un context tensionat pentru Forumul Economic Mondial de la Davos. În timp ce Donald Trump și-a confirmat participarea, Danemarca s-a retras în mod notabil de la eveniment. Discursul principal al lui Trump, programat pentru miercuri, se așteaptă să acopere nu numai impasul din Groenlanda, ci și potențialele schimbări de politică față de Ucraina.

Factorii de risc din SUA alimentează și mai mult anxietatea pieței. Investitorii sunt îngrijorați de atacurile percepute asupra independenței Rezervei Federale și de procesul neclar de succesiune pentru următorul președinte al Fed, agravat de recentele acțiuni ale Departamentului Justiției. Deși precedentele istorice din ultimii 50 de ani sugerează că un președinte care își încheie mandatul demisionează din funcția de membru al Consiliului Guvernatorilor, retorica recentă a lui Jerome Powell sugerează că acesta ar putea intenționa să își ducă mandatul până la capăt pentru a se asigura că politica bazată pe date rămâne ferită de presiuni politice.

În plus, validitatea juridică a noilor tarife rămâne o chestiune deschisă, Curtea Supremă nefiind încă pronunțată. Un mandat teoretic de rambursare a taxelor colectate anterior ar putea provoca haos fiscal deoarece aceste venituri au fost deja absorbite în cheltuielile federale. În consecință, o serie de date rezistente și incertitudinea legată de Fed au determinat piețele să amâne așteptările privind prima reducere a ratei dobânzii din iunie în iulie.

Aurul este din ce în ce mai preferat de alocatorii instituționali. În urma deciziei Citi din 2025 de a include aurul în portofoliul său model, Morgan Stanley a sugerat abandonarea modelului tradițional 60:40, reducând la jumătate expunerea la obligațiuni în favoarea unei alocări de 20% pentru aur. Goldman Sachs menține un obiectiv pentru sfârșitul anului 2026 de 4.900 USD pe uncie. Aurul a depășit limita superioară a canalului său ascendent primar, sugerând o potențială accelerare a tendinței. Metalul se află acum la mai puțin de 5% de pragul psihologic de 5.000 USD. Sursa: xStation 5 Argint Statutul argintului a fost ridicat în 2025, când USGS l-a desemnat oficial mineral critic. Acesta rămâne un element cheie pentru aplicațiile industriale moderne, inclusiv fotovoltaica solară (PV), vehiculele electrice și centrele de date bazate pe inteligență artificială. Deși rata de creștere a cererii legate de PV ar putea încetini în 2026, se preconizează că aceasta va înregistra în continuare creșteri modeste de la an la an.

Speculațiile privind reducerea ofertei fizice continuă să crească. Deși livrările fizice au crescut, cea mai mare parte a stocurilor de argint rămâne în depozitele bursiere (în principal COMEX), mișcările fiind determinate în mare parte de rularea contractelor și reechilibrarea indicelui mărfurilor. Cu toate acestea, apar probleme acute de disponibilitate în Londra și, mai ales, în Shanghai.

Bursa de aur din Shanghai prezintă în prezent un fenomen de backwardation — situație în care prețurile spot au o primă față de contractele futures — confirmând un deficit fizic real. Prețurile din China au depășit deja 100 de dolari pe uncie, reprezentând o primă de 10-12 dolari față de COMEX. Pe măsură ce argintul atinge niveluri record, prețurile COMEX se îndreaptă spre nivelul de 100 de dolari, fiind necesară o mișcare de doar 5% pentru a atinge acest prag. Suportul pe termen scurt este stabilit în apropierea nivelului de 87 de dolari. Sursa: xStation 5 Cacao Rapoartele din Africa de Vest indică un sezon de recoltare rezistent. Livrările din 1 octombrie până în 11 ianuarie au totalizat 1,13 milioane de tone, comparativ cu 1,16 milioane de tone în anul precedent.

Așteptările sunt în creștere și pentru Ecuador, unde producția ar putea urca la 570.000 - 600.000 de tone, poziționând potențial țara ca al doilea producător mondial.

Datele privind măcinarea — un indicator al cererii — prezintă o imagine mixtă: Asia: a scăzut cu 4,8% față de anul precedent (depășind prognoza de -12%). SUA: a crescut cu 0,3% față de anul precedent (deși datele pot fi distorsionate de includerea a doi procesatori suplimentari). Europa: Scădere de 8,3% față de aceeași perioadă a anului trecut, până la 304.500 de tone, semnificativ mai slabă decât estimarea de -3% și marcând cel mai slab Q4 din ultimii cel puțin 12 ani.

Prețurile au deschis sub 5.000 USD după weekendul prelungit de sărbători din SUA. Datele sumbre privind cererea europeană au declanșat probabil realizarea de profituri pe pozițiile short. Poziționarea netă a scăzut la cele mai mici niveluri din 2022; deși acest lucru poate servi ca un semnal contrar, o redresare susținută ar necesita probabil dovezi noi privind constrângerile din partea ofertei. Sursa: xStation 5

