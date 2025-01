🗽 Gigantul american din domeniul apărării RTX Corp câștigă 2% după câștiguri trimestriale solide 📈

├Än Q4, veniturile au totalizat 21,6 miliarde de dolari, reflect├ónd o cre╚Ötere de 9% de la an la an, dep─â╚Öind a╚Ötept─ârile investitorilor de 20,53 miliarde de dolari. C├ó╚Ötigul ajustat pe ac╚Ťiune (EPS) a ajuns la 1,54 USD, marc├ónd o cre╚Ötere de 19%, cu mult peste estimarea pie╚Ťei de 1,38 USD. Pentru ├«ntregul an 2024, veniturile ajustate au ajuns la 80,8 miliarde de dolari, ├«n cre╚Ötere cu 9% de la an la an, ├«n timp ce EPS ajustat a crescut cu 13%, la 5,73 dolari.