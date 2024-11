Gigantul siderurgic german Thyssenkrupp câștigă 10% după rezultatele trimestriale 📈

Acțiunile Thyssenkrupp (TKA.DE) se tranzacționează în creștere cu 10% astăzi, după ce compania a raportat rezultate financiare ușor peste previziuni și a surprins cu un dividend. Pentru anul viitor, principalul constructor german de oțel și nave militare se așteaptă la un profit net cuprins între 100 și 500 de milioane de euro. Sfârșitul anului fiscal pentru companie a fost mai bun decât se aștepta; compania a raportat un profit înainte de impozitare (EBIT) cu 32% mai mare decât cel preconizat. Proiecțiile pentru 2025 s-au dovedit a fi ușor sub previziuni (în special în ceea ce privește așteptările privind fluxul de numerar liber), însă piața a fost interesată de acțiunile companiei, datorită indirect creșterii puternice a Rheinmetall, care indicase încă din vară că ar putea încerca să achiziționeze segmentul naval al Thyssenkrupp. Compania a atribuit rezultatele mai bune forței din sectoarele serviciilor navale și de materiale, care au compensat performanța slabă a companiei în Steel Europe. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Thyssenkrupp se așteaptă la o creștere a vânzărilor de 0% până la 3% în anul fiscal 2024/2025. Perspectivele companiei estimează un EBIT ajustat de 600 de milioane de euro până la 1 miliard de euro, față de prognoza Bloomberg de 820 de milioane de euro, și un profit net de 100 de milioane de euro până la 500 de milioane de euro, față de așteptările de 595,2 milioane de euro. Dividendul pe acțiune ar urma să fie de 0,15 euro pe acțiune în acest an, față de 0,12 euro așteptat; cu o pierdere netă de 1,51 miliarde euro (347,5 milioane euro așteptat). Ca urmare, pierderea pe acțiune este de 3,3 EUR față de 0,3 EUR previziuni. Vânzările au scăzut în asfințitul fiscal la 35 de miliarde de euro; estimarea era de 34,87 miliarde de euro (în scădere cu -6,6%). Veniturile unității siderurgice europene: 10,74 miliarde EUR, -13% YoY; estimări 10,62 miliarde EUR

Vânzări de servicii materiale: 12,13 miliarde EUR, -11% YoY; estimări 12,36 miliarde EUR

Vânzări de tehnologie auto: 7,54 miliarde EUR, -4,7% YoY

Vânzări de sisteme marine: 2,12 miliarde EUR, +16% YoY

Vânzări de tehnologii de decarbonizare (produse chimice): 3,85 miliarde EUR

EBIT ajustat 567 milioane EUR, -19% YoY, estimări 525,5 milioane EUR

EBIT ajustat pentru unitatea siderurgică europeană 261 milioane EUR, -18% față de anul precedent

Ebit ajustat al serviciilor de materiale 204 milioane EUR, +15% YoY

Ebit ajustat pentru tehnologia auto 245 milioane EUR, -7,9% YoY

Sisteme marine ajustat EBIT 125 milioane, +71% YoY

Decarbon Technologies a înregistrat o pierdere ajustată EBIT de 54 milioane EUR În ciuda retragerii Carlyle din procesul de licitație, Thyssenkrupp își menține angajamentul de a găsi o soluție de sine stătătoare pentru sectorul sistemelor marine (spin-off-uri, parteneriate industriale). Compania continuă să negocieze cu guvernul german cu privire la o posibilă participare a statului. Procesul de vânzare pentru Automation Engineering a fost suspendat pentru moment; în schimb, compania intenționează să renunțe treptat la activitățile sale din domeniul transmisiilor din Bremen până în 2026. Thysenkrupp (TKA.DE) grafic D1 Acțiunile Thyssenkrupp au crescut deja cu aproape 40% de la minimul din vară, media EMA200 fiind principala rezistență; posibila testare a acesteia ar implica o nouă creștere de 10% pentru acțiune, care revine treptat în grațiile investitorilor - dar rămâne de văzut pentru cât timp și dacă Thyssenkrupp se va dovedi într-adevăr un beneficiar indirect al programelor mai ample de apărare și producție de muniții ale Germaniei; cu siguranță, aceste aspecte pot reprezenta un potențial subevaluat în evaluare, deși chiar dacă se materializează - investitorii nu apreciază slăbiciunea prelungită a activității „comerciale” a grupului, care depinde în mare măsură de prosperitatea economiei europene. Sursa: xStation 5 Thyssenkrupp prezintă un raport forward PE de 3,2, care este scăzut și reflectă un anumit potențial de creștere, într-un scenariu în care relansarea reindustrializării Germaniei se materializează; sprijinul ar putea veni în principal din industria de apărare și dintr-un portofoliu de comenzi potențial mai mare. Afacerile comerciale cu oțel sunt în scădere, iar alte sectoare de activitate abia „compensează” performanța mai slabă a companiei în acest domeniu. Marine Systems și-a majorat portofoliul de comenzi datorită extinderii a două comenzi existente în sectorul submarinelor și a interesului crescut în sectorul electronicelor marine.

