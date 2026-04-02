Globalstar: Ne îndreptăm spre o bătălie a giganților pentru orbită?

Acțiunile Globalstar au înregistrat o creștere semnificativă încă din presesiune, în urma unui articol publicat de „Financial Times” conform căruia Amazon poartă discuții pentru achiziționarea companiei. La momentul redactării acestui articol, acțiunile au înregistrat o creștere de aproximativ 7%. Globalstar este un operator de sateliți pe orbită joasă, care oferă servicii de conectivitate clienților din diverse sectoare, de la apărare până la marile companii de tehnologie. Un client este atât de mulțumit de serviciile companiei încât dorește exclusivitate – și anume, Amazon. Amazon este un conglomerat global în adevăratul sens al cuvântului. A avea propria rețea de sateliți ar fi nu numai fezabil, ci și extrem de dezirabil, mai ales având în vedere profilul în evoluție al companiei, în care IT/AI joacă un rol din ce în ce mai important în raport cu comerțul electronic. În ceea ce privește Globalstar, compania este relativ mică având în vedere ambițiile sale și, la fel ca majoritatea operatorilor privați de infrastructură orbitală, încă nu este profitabilă. Trebuie să urmărească o specializare extremă pentru a supraviețui. În 2025, Globalstar și-a crescut veniturile cu 9%, până la 273 de milioane de dolari, și și-a îmbunătățit rezultatul net, dar a încheiat totuși anul cu o pierdere netă de 8,7 milioane de dolari. În același timp, EBITDA ajustată a totalizat 136,1 milioane de dolari, iar marja EBITDA a atins 50%. Cu toate acestea, o achiziție s-ar putea să nu fie atât de ușoară pe cât și-ar dori Amazon. Un alt gigant stă în cale: Apple. Încă din 2022, Apple a anunțat o investiție de 450 de milioane de dolari în infrastructura necesară pentru lansarea funcției Emergency SOS pentru iPhone-uri. De-a lungul timpului, domeniul de utilizare a sateliților în dispozitivele Apple s-a extins și include acum nu doar apeluri de urgență pentru ajutor, ci și mesaje selectate, asistență rutieră și partajarea locației în afara acoperirii rețelei mobile și a razei de acțiune Wi-Fi. Un document oficial depus la SEC arată că Apple, în calitate de „client”, a acceptat să finanțeze extinderea noii rețele MSS a Globalstar. Aceasta include o plată în avans în schimbul unei participații de 20% de clasa B într-o entitate cu scop special, Globalstar SPE. Globalstar păstrează controlul asupra gestionării acestei entități, dar se așteaptă, de asemenea, să aloce 85% din capacitatea rețelei sale, atât actuală, cât și nouă, serviciilor pentru Apple. De aceea, povestea Amazon este mai complexă decât sugerează titlul despre o potențială preluare. Reuters a raportat că una dintre complicațiile din cadrul negocierilor este tocmai implicarea Apple și necesitatea discuțiilor între Amazon și Apple. Viitorul companiei rămâne un mister. Este posibil ca achiziția să nu aibă loc; cei doi titani ai pieței ar putea ajunge la un acord; sau s-ar putea să asistăm la o luptă între giganți pentru controlul asupra unui nou domeniu, spațiul.

