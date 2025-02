Graficul zilei: AUDUSD (11.02.2025)

Monedele de la Antipozi sunt supuse unei volatilități ușor mai mari decât de obicei astăzi, din cauza unei serii de actualizări privind tarifele la oțel și aluminiu pe care noua administrație Trump dorește să le ridice. Noile tarife de 25% anulează toate acordurile existente și vor intra în vigoare pe 12 martie. Cu toate acestea, piața presupune că există posibilitatea unor concesii în negocierile dintre țări până atunci, astfel încât reacția pieței valutare la știri a fost relativ calmă. Din acest punct de vedere, asistăm astăzi la aspecte care cresc volatilitatea pe piețele AUD și NZD. Prim-ministrul Australiei, Albanese, a declarat că Trump ia în considerare exceptarea Australiei de la modificările tarifare în ceea ce privește oțelul, însă piața câteva minute mai târziu a fost puternic surprinsă de cuvintele lui Trump, care a declarat că nu vor exista excepții în aceste decizii. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Situația este similară pentru Noua Zeelandă. Ministrul de finanțe al Noii Zeelande, Willis, a anunțat astăzi că NZ are o relație caldă cu SUA, pregătind terenul pentru discuții privind planurile tarifare. Fără excepție, piața urmărește îndeaproape să vadă dacă, după recentele încercări de a atenua presiunile tarifare impuse de SUA, un astfel de scenariu se va întâmpla și acum. Piața așteaptă și analizează dacă până la 12 martie Trump va fi dispus să continue dialogul cu alte țări în contextul unei posibile relaxări a modificărilor politicii comerciale. Perechea AUDUSD testează pentru a doua oară media mobilă exponențială de 50 de zile (curba albastră), a cărei pantă indică faptul că perechea se află într-un trend descendent de ceva timp. O depășire a acestei zone ar putea întrerupe această tendință și ar permite o posibilă revenire mai amplă a dolarului australian. Sursă: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."