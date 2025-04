Graficul zilei - Aur (11.04.2025)

Prețul aurului a urcat vineri la noi maxime istorice, aurul spot urcând cu peste 1%, la 3.207,20 dolari pe uncie, în condițiile în care escaladarea tensiunilor comerciale dintre SUA și China îi determină pe investitori să se orienteze către active de refugiu. Războiul comercial alimentează o creștere record Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Metalul prețios a înregistrat câștiguri stelare în această săptămână, deoarece președintele Trump a impus tarife de 145% pentru bunurile chinezești, în timp ce China a ripostat cu taxe de 84%. Acest schimb dur a declanșat o volatilitate semnificativă a pieței, investitorii renunțând la activele de risc și la titlurile de trezorerie americane în favoarea activelor tradiționale de refugiu. Contractele futures pe aur cu livrare în iunie au crescut cu 1,7%, până la 3.231,69 USD/uncie, extinzând câștigul impresionant de 20% înregistrat de metal de la începutul anului până în prezent. Slăbiciunea dolarului amplifică câștigurile Datele privind inflația din SUA, mai slabe decât se așteptau, au slăbit dolarul și au sporit așteptările privind reducerile ratelor Rezervei Federale în 2025. Această slăbiciune a monedei, combinată cu perspectivele prudente ale Fed pe fondul creșterii tensiunilor comerciale, a creat condiții ideale pentru ascensiunea aurului. ETF-ul SPDR Gold Shares (GLD) a înregistrat cea mai mare creștere procentuală într-o singură zi din octombrie 2023, cu un salt de 2,8% până la 282,82 dolari. Piața estimează trei reduceri ale ratelor în SUA, cu o probabilitate de 50% pentru o a patra. Sursa: Bloomberg L.P. Achizițiile băncilor centrale susțin prețurile În timp ce preocupările legate de inflație și incertitudinile geopolitice conduc în mod tradițional prețul aurului, analiștii de la BofA Securities remarcă faptul că achizițiile băncilor centrale au apărut ca principalul catalizator al creșterii actuale. Aceste achiziții instituționale, împreună cu fluxurile crescute de intrări în ETF-uri susținute de aur fizic, reflectă îngrijorările tot mai mari cu privire la politicile economice ale SUA și potențialele provocări la adresa statutului de monedă de rezervă al dolarului. Acțiunile miniere de aur au depășit chiar și metalul în sine, Agnico Eagle Mines crescând cu 35%, Newmont cu 29%, iar Barrick Gold cu 21% în 2025, investitorii căutând expunere la efectul de levier operațional pe fondul creșterii prețului lingourilor. GOLD (D1) Aurul se tranzacționează în prezent la un maxim istoric în jurul valorii de 3.200 USD. Vânzătorii pot încerca să retesteze maximul anterior de lângă 3.140 USD, cu o posibilă mișcare spre SMA de 30 de zile. RSI este pe cale să formeze o divergență bearish, indicând un maxim inferior în timp ce prețul face un maxim superior. Între timp, MACD rămâne strâns, în urma unui crossover bullish recent.

