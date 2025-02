Graficul zilei - Aur (25.02.2025)

Aurul și-a continuat ascensiunea remarcabilă în această săptămână, atingând pentru scurt timp un maxim istoric de 2.956,19 USD pe uncie, înainte de a se retrage ușor și de a se tranzacționa la 2.937,65 USD. Metalul prețios a înregistrat o creștere impresionantă de 12,3% de la începutul anului și de aproximativ 44% în ultimele douăsprezece luni, surclasând majoritatea claselor de active tradiționale în această perioadă de incertitudine economică ridicată. Teama de recesiune alimentează cererea de instrumente de refugiu Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sesiunea de tranzacționare de luni a marcat o schimbare decisivă în discursul pieței, de la „politicile întârziate în favoarea creșterii economice” la îngrijorarea că acțiunile noii administrații americane „ar putea începe să provoace daune economice reale”. Această schimbare de sentiment a fost catalizată de datele PMIl neașteptat de slabe pentru sectorul serviciilor de vineri, care a dus indicele Citi Economic Surprise la cel mai negativ nivel din septembrie 2024. Datele dezamăgitoare, coroborate cu inițiativa de reducere a costurilor DOGE a administrației și cu planurile de reducere agresivă a forței de muncă guvernamentale, au generat îngrijorări legitime cu privire la cheltuielile guvernamentale. Randamentele titlurilor de trezorerie și așteptările privind politica monetară Randamentele obligațiunillor de Trezorerie SUA pe 10 ani au coborât la cel mai scăzut nivel din ultimele două luni (4,34%), investitorii mizând din ce în ce mai mult pe o reducere mai rapidă a ratelor Rezervei Federale. Piețele swap anticipează acum că următoarea relaxare a Fed va avea loc cu aproximativ două luni mai devreme decât se preconiza săptămâna trecută, cu reduceri de aproximativ 53 de puncte de bază prevăzute pentru 2025. Licitația lunară de obligațiuni pe doi ani organizată de Trezorerie a atras o cerere record din partea ofertanților indirecți, semnalând o încredere puternică în viitoarele reduceri ale ratelor. Reducerile așteptate ale ratelor. Sursă: Bloomberg L.P. Intrărilele ETF-urilor accelerează Raliul aurului a primit un impuls suplimentar de la interesul reînnoit pentru fondurile tranzacționate la bursă susținute de lingouri. Săptămâna trecută s-au înregistrat cele mai mari intrări nete din 2022, analiștii ANZ Banking Group observând „o creștere vizibilă a fluxurilor fizice în fondurile tranzacționate la bursă cu aur”. Aceste achiziții instituționale oferă suport tehnic suplimentar pentru traiectoria ascendentă a aurului. Bariera psihologică de 3.000 de dolari Cu opt săptămâni consecutive de creșteri - cea mai bună serie din 2020 - aurul se apropie de bariera psihologică importantă de 3.000 de dolari. Analiștii tehnici de la RHB Retail Research sugerează că, în ciuda ușoarei presiuni de vânzare de luni, taurii își păstrează „avantajul” pe baza graficului zilnic. AUR (interval zilnic) Aurul se tranzacționează sub ATH-ul său, în apropierea maximului anterior de 2.937 USD. Taurii vor încerca să stabilească un nou maxim, în timp ce urșii vor încerca să retesteze nivelul de retragere Fibonacci de 23,6% situat la 2.856 USD. Dacă acest nivel este atins, media mobilă de 30 de zile de la 2.832 USD ar putea fi următoarea țintă. RSI este pe punctul de a forma o divergență bearish după ce a ieșit din zona de supracumpărare. MACD a dat un semnal bearish și începe să se extindă.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."