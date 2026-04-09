Graficul zilei: Aurul își pierde din avânt pe fondul războiului și al incertitudinii politice 🟡 (09.04.2026)

Contractele pe aur au stagnat, în ciuda încercării de ieri de a depăși maximul local de aproape 4.770 USD pe uncie. Volatilitatea minimă a mărfii — un factor principal al creșterilor pe tot parcursul anului 2025 — indică o stare de spirit stagnantă în fața unui armistițiu fragil în Orientul Mijlociu și a incertitudinii privind viitorul politicii monetare a SUA. După ce a format ieri un model inversed Hammer, AURUL s-a stabilizat la nivelul 4.720–4.730 USD. Indicele RSI rămâne neutru, situându-se ușor sub 50, evidențiind o lipsă evidentă de direcție pe una dintre cele mai volatile piețe din ultimele luni. Aceleași preocupări influențează titlurile de stat americane pe 10 ani (TNOTE, albastru), care „își țin respirația” în așteptarea datelor de astăzi privind inflația PCE. Sursa: xStation 5 Ce determină prețurile aurului astăzi? Un armistițiu fragil: Un membru al parlamentului iranian a acuzat astăzi SUA de încălcarea armistițiului în vigoare de două săptămâni. În declarația sa, Mohammad Ghalibaf a subliniat o profundă neîncredere față de SUA, invocând atacurile israeliene continue asupra Libanului, dronele care încalcă spațiul aerian iranian și refuzul de a recunoaște dreptul Iranului de a continua îmbogățirea uraniului. În timp ce Washingtonul se distanțează de problema Libanului, aceste tensiuni duc la blocarea continuă a Strâmtorii Ormuz .

O gamă de riscuri și lipsa de direcție în Minutele Fed: Deși unii investitori au respins Minutele FOMC de ieri ca fiind „învechit”, acesta explică în mare măsură lipsa de consens cu privire la traiectoria ratei dobânzii — și, în consecință, atractivitatea relativă a aurului în comparație cu obligațiunile purtătoare de dobândă. În urma șocului prețurilor la energie, dezbaterea privind potențialele majorări a revenit la Fed. Cu toate acestea, atitudinea hawkish este temperată de temerile privind un colaps brusc al pieței muncii în cazul în care șocul ofertei ar persista. Probabilitatea crescândă a stagflației (prețuri ridicate determinate de petrol, combinate cu concedieri pentru reducerea costurilor) reprezintă un risc pentru ambele aspecte ale mandatului Fed, lăsând politica monetară între ciocan și nicovală .

Indecizia pieței cu privire la scenariul de bază: Deși perspectiva unor majorări agresive ale ratei dobânzii în SUA s-a răcit, aceasta a fost înlocuită de o stare de incertitudine. Piața swap-urilor preconizează în prezent doar o probabilitate de 25% pentru o singură reducere a ratei dobânzii până la sfârșitul anului 2026 (în comparație, Michelle Bowman de la FOMC a pledat recent pentru trei). În cele din urmă, perspectivele inflației sunt în prezent la mila conflictului din Orientul Mijlociu; fluctuațiile suplimentare ale sentimentului vor face doar mai dificilă interpretarea piețelor precum GOLD sau TNOTE.

