🟡Graficul zilei: Aurul scade în așteptarea datelor privind inflația (12.05.2026)

Aspecte esențiale Prețul aurului scade sub 4.700 USD pe uncie

Raportul macroeconomic cheie pentru aur și dolar este publicarea indicelui IPC din SUA

Datele recente ale World Gold Council pentru primul trimestru al anului 2026 au fost favorabile aurului, dar au prezentat și câteva aspecte negative minore

Prețurile aurului scad cu aproximativ 0,5% în timpul sesiunii de marți, după câteva zile de stagnare și eșecul de a depăși decisiv nivelul de 4.700 USD pe uncie. În mod notabil, prețul rămâne sub media mobilă pe 100 de perioade și linia de tendință descendentă. Observăm astăzi un dolar ușor mai puternic, determinat nu numai de așteptările privind o inflație mai mare, ci și de impasul geopolitic din Orientul Mijlociu. Rapoartele sugerează că Trump ia în considerare reluarea ostilităților în Iran, în urma respingerii celui mai recent plan de pace. Se așteaptă ca inflația IPC de astăzi să crească la 3,7% YoY, în timp ce inflația de bază este proiectată să ajungă la 2,7% YoY. Dacă inflația se dovedește a fi „persistentă”, presiunea asupra băncii centrale va crește, ceea ce ar putea afecta metalele prețioase pe termen scurt. Pe de altă parte, merită menționat faptul că argintul a ieșit ieri din zona de rezistență, însoțit de o revenire bruscă a prețurilor cuprului. Perspectivele fundamentale pentru aur rămân solide: cererea este stimulată de achizițiile băncilor centrale și de investitorii de retail care cumpără aur fizic. Cu toate acestea, cererea de ETF-uri a înregistrat o scădere semnificativă în primul trimestru și încă nu am văzut o redresare semnificativă, chiar dacă Wall Street a atins niveluri record. Aurul necesită o îmbunătățire clară a situației din Orientul Mijlociu și certitudinea că inflația este doar tranzitorie și nu va declanșa un nou val de majorări ale ratei dobânzii. Date cheie: Raportul Consiliului Mondial al Aurului Cererea totală (inclusiv OTC): Cererea totală de aur a crescut cu 2% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 1.230 de tone. În schimb, excluzând tranzacțiile OTC, s-a înregistrat o scădere de 9% față de aceeași perioadă a anului trecut și de 10% față de trimestrul anterior.

Achiziții record ale băncilor centrale: Băncile centrale au achiziționat 243 de tone de aur.

Consumul de bijuterii: Cererea de bijuterii a scăzut brusc cu aproape un sfert atât pe bază anuală, cât și trimestrială, ajungând la 335 de tone. Oferta de aur: Oferta totală a crescut minim față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 1.230 de tone; totuși, aceasta reprezintă o scădere semnificativă comparativ cu cele două trimestre anterioare, ceea ce ar putea sugera un potențial deficit continuu.

