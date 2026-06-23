Graficul zilei: Aurul se află din nou sub presiune din cauza Fed și a îngrijorărilor legate de inflație (23.06.2026)

În timp ce atenția pieței se concentrează adesea asupra scăderilor semnificative ale contractelor futures pe indici, în principal în urma căderii masive a acțiunilor SpaceX în timpul sesiunii de ieri, o vânzare la fel de dinamică are loc și pe piața metalelor prețioase. Aurul a scăzut cu 1,7% și se apropie deja de 4.100 USD pe uncie, în timp ce argintul a scăzut cu aproape 4% și se apropie de nivelul de 62 USD pe uncie. De la atingerea unui nivel record de aproximativ 5.600 de dolari la sfârșitul lunii ianuarie, aurul a pierdut deja aproximativ 5% de la începutul anului, iar doar în trimestrul curent a înregistrat o scădere de aproape 12%, anulând toate câștigurile din acest an. Îngrijorările legate de inflația persistentă au eclipsat efectiv optimismul temporar asociat negocierilor de pace dintre SUA și Iran, care au dus în prezent la scăderea prețului țițeiului Brent sub 78 de dolari. Presiunea inflaționistă și atitudinea hawkish a Fed Conflictul din Orientul Mijlociu: Conflictul, care se desfășoară de aproape patru luni, a provocat o creștere a prețurilor de consum și a celor la energie, alimentând îngrijorările cu privire la consolidarea inflației.

Perspectiva unor rate mai mari: Creșterea prețurilor sporește probabilitatea ca băncile centrale să decidă să înăsprească și mai mult politica monetară. Acesta este un factor direct de inhibare pentru aur, care, spre deosebire de obligațiuni, nu generează dobândă.

Tonul hawkish al factorilor de decizie: Șeful Fed din Chicago, Austan Goolsbee, și-a exprimat îngrijorarea profundă cu privire la inflație, care rămâne în mod clar peste ținta stabilită și se îndreaptă în direcția greșită. Atmosfera este, de asemenea, încinsă de noul șef al Fed, Kevin Warsh, care a adoptat o retorică hawkish și a declarat o luptă fără compromisuri pentru restabilirea stabilității prețurilor.

Dolarul american puternic: Așteptările agresive ale pieței privind ratele dobânzilor, combinate cu datele macroeconomice solide din SUA, au întărit semnificativ dolarul. EURUSD a scăzut la aproximativ 1,14 Piața preconizează o probabilitate ridicată de majorare a ratei dobânzii încă din septembrie, deși acest lucru va fi dificil din cauza alegerilor de la jumătatea mandatului care urmează și a revizuirii întregii activități a Fed, care urmează să fie sintetizată de grupurile de lucru numite de Warsh la sfârșitul acestui an. Sursă: Bloomberg Finance LP Situația tehnică și ieșirile de capital Sub mediile mobile cheie: Tabloul tehnic al pieței s-a deteriorat în mod evident. Prețurile aurului au scăzut definitiv sub patru medii mobile cheie: cele de 25, 50, 100 și 200 de sesiuni. Media pe 25 de sesiuni, care coincide cu linia de tendință descendentă, ar putea constitui în prezent o rezistență pe termen scurt.

Lipsa sprijinului din partea fondurilor și a importurilor: Sursele tradiționale de cerere de investiții rămân inactive. Se observă ieșiri continue de capital și vânzări de unități de către ETF-urile garantate cu aur. În același timp, prețurile locale din China se tranzacționează cu o reducere față de bursa Comex, ceea ce sugerează că importurile locale nu vor susține piața în viitorul apropiat.

Singurul pilon puternic: Singurul element stabil al puzzle-ului rămâne cererea ridicată din partea băncilor centrale, care se preconizează că va continua pentru o perioadă mai îndelungată. Reduceri drastice ale previziunilor de către instituțiile financiare Având în vedere schimbarea așteptărilor privind ratele dobânzilor din SUA, principalele bănci de investiții au decis să-și revizuiască drastic modelele: Deutsche Bank și-a redus previziunile privind prețul aurului cu mai mult de o cincime. Analiștii estimează prețul în al treilea trimestru la 4.300 de dolari și la 4.800 de dolari în al patrulea trimestru. Banca avertizează că, dacă Fed va pune în aplicare un scenariu cu 3-4 majorări consecutive ale ratei dobânzii, aurul ar putea scădea până la 3.800 de dolari. Cu toate acestea, piața preconizează în prezent mai puțin de două majorări.

Goldman Sachs și-a redus prognoza pentru sfârșitul anului cu 500 de dolari, stabilind un nou obiectiv de 4.900 de dolari pe uncie. Această modificare rezultă din ipoteza că banca centrală a SUA nu va efectua nicio reducere a ratei dobânzii în acest an.

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