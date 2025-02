Graficul zilei - Bitcoin (04.02.2025)

Bitcoin se tranzacționează la 98.800 USD, în scădere cu 2,6%, pe măsură ce piețele digeră implicațiile complexe ale politicii comerciale multi-front a lui Trump. Criptomoneda a cunoscut oscilații dramatice, prăbușindu-se inițial la 90.700 USD în urma anunțurilor privind tarifele pentru Mexic și Canada, înainte de a urca la 102.500 USD la vestea amânării acestora și de a se retrage ulterior la implementarea tarifelor chineze. Volatilitatea războiului comercial Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Piața criptomonedelor și-a demonstrat sensibilitatea la evoluțiile geopolitice cu o sesiune de tranzacționare în montagne russe. Recuperarea rapidă a Bitcoin de la 90.700 de dolari la 102.500 de dolari în urma amânării tarifelor Mexic/Canada a evidențiat capacitatea de reacție a pieței la schimbările de politică, în timp ce declinul ulterior la știrile privind tarifele chineze subliniază corelația continuă a activului cu sentimentul de risc mai larg. Dinamica instituțională O evoluție notabilă este dominația de piață a Bitcoin, care a depășit 60% - cel mai ridicat nivel din martie 2021 - pe măsură ce traderii caută refugiu în cea mai mare criptomonedă, pe fondul turbulențelor mai ample de pe piață. Token-urile mai mici s-au confruntat cu scăderi mai abrupte. Inițiativa privind fondurile suverane de investiții Ordinul executiv al lui Trump care direcționează crearea unui fond suveran de investiții al SUA a stârnit speculații cu privire la o potențială includere a Bitcoin. În timp ce secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și secretarul Comerțului, Howard Lutnick, ambii cunoscuți pentru pozițiile lor favorabile criptomonedelor, vor conduce inițiativa, strategia reală a fondului privind criptomonedele rămâne incertă. Structura pieței Pozițiile cu efect de levier s-au confruntat cu o presiune semnificativă, în special pe piața Ethereum, unde traderii au fost luați prin surprindere de o prăbușire intraday de 27% înainte de o recuperare substanțială. Acest episod evidențiază prevalența continuă a efectului de levier pe piețele de criptomonede, în ciuda creșterii participării instituționale. Acest lucru s-a sincronizat cu ieșirile din ETF-urile Bitcoin. Bitcoin (Interval D1) Bitcoin se tranzacționează sub nivelul de retragere Fibonacci de 61,8%. Prima rezistență este stabilită la nivelul de retragere Fibonacci de 78,6%, o zonă în care spargerile au condus adesea la corecții și inversări de trend. Pe de altă parte, vânzătorii vor viza nivelul de retragere Fibonacci de 38,2%, care a acționat ca suport din noiembrie. În caz de succes, ar putea avea loc o retestare a minimului de ieri de 90.700 USD. RSI prezintă semne de divergență bearish, în timp ce MACD se înăsprește.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."