Graficul zilei - Bitcoin (07.03.2025)

Prețurile Bitcoin s-au retras de la maximele recente, principala criptomonedă coborând la 88.946 USD deoarece detaliile legate de Rezerva Strategică Bitcoin a președintelui Trump au subminat așteptările pieței. Trump înființează „Fort Knox-ul digital” printr-un ordin executiv Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Președintele Donald Trump a semnat joi seară un ordin executiv de instituire oficială a unei rezerve strategice Bitcoin, îndeplinindu-și o promisiune de campanie pentru industria cripto. Rezerva va fi capitalizată cu Bitcoin deținut de guvernul federal care a fost confiscat prin proceduri penale sau civile de active, estimat în prezent la aproximativ 200.000 BTC (în valoare de aproximativ 17,5 miliarde USD). Potrivit lui David Sacks, țarul AI și Crypto al Casei Albe, „acest lucru înseamnă că nu va costa contribuabilii niciun ban”, răspunzând preocupărilor legate de cheltuielile guvernamentale și creând în același timp ceea ce el a numit un „Fort Knox digital” pentru criptomonedă. Abordarea neutră din punct de vedere bugetar îi dezamăgește pe unii investitori În timp ce ordinul executiv îndeplinește promisiunea de campanie a lui Trump, reacția pieței a fost slabă deoarece detaliile nu au corespuns așteptărilor unor investitori. Ordinul specifică faptul că orice achiziții suplimentare de Bitcoin trebuie să fie „neutre din punct de vedere bugetar” și să nu impună „niciun cost suplimentar contribuabililor americani”. Această prevedere a diminuat speranțele de noi achiziții guvernamentale semnificative care ar conduce la creșterea prețurilor, ceea ce a dus la lichidarea pozițiilor de către traderii care anticipaseră achiziții mai agresive. Alte active digitale limitate la stocuri Într-o mișcare care i-a surprins pe mulți, ordinul executiv creează o „rezervă de active digitale americane” separată pentru alte criptomonede decât Bitcoin. Cu toate acestea, spre deosebire de Rezerva Bitcoin, guvernul nu va achiziționa active suplimentare pentru acest stoc în afara celor obținute prin proceduri de confiscare. Trezoreria este, de asemenea, autorizată să stabilească „strategii pentru administrarea responsabilă” a acestor active, inclusiv vânzări potențiale - un contrast puternic cu Bitcoin Reserve, care interzice vânzarea BTC. Crypto Summit de la Casa Albă aduce industria la Washington Ordinul executiv vine în ajunul primului summit al Casei Albe privind activele digitale, programat pentru vineri după-amiază. Aproximativ 24 de executivi din industria cripto, inclusiv CEO-ul Coinbase, Brian Armstrong, evanghelistul Bitcoin, Michael Saylor, și Vlad Tenev de la Robinhood Markets, se vor reuni la Washington pentru a se întâlni cu președintele Trump și echipa sa cripto. Summit-ul reprezintă o schimbare dramatică față de abordarea administrației anterioare, care a adoptat o poziție de reglementare mult mai dură în urma prăbușirii FTX. Bitcoin (Interval D1) Bitcoin se tranzacționează în prezent peste EMA de 200 de zile, care a acționat ca un suport cheie pentru cea mai mare criptomonedă. Cumpărătorii vor trebui să împingă prețul înapoi peste 92.000 USD, un nivel care a servit anterior ca suport puternic. Vânzătorii, pe de altă parte, vor viza o retestare a EMA de 200 de zile, cu o țintă la minimele recente de 78.000 USD. RSI se află într-o conjunctură critică, în care ar putea fie să formeze un maxim în creștere pe graficul zilnic - confirmând sentimentul de creștere - fie să se retragă în jos. Între timp, MACD se îngustează în urma unui crossover bullish.

