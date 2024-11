Graficul zilei - Bitcoin (18.11.2024)

Bitcoin câștigă astăzi 2,30% și ajunge la 91.900 de dolari. În weekend, sentimentul pozitiv de pe piața criptomonedelor a continuat, susținut de știrile privind noile numiri în cabinetul politic al lui Donald Trump. Transferul oficial de putere va avea loc în ianuarie 2025, dar știm deja că mulți membri ai noii administrații au opinii pro active digitale. În timpul campaniei electorale, companiile din sectorul blockchain au sprijinit în mod clar Partidul Republican. Suma totală cheltuită pentru activitățile electorale ar fi putut depăși 130 de milioane de dolari. După victoria solidă a lui Donald Trump și a Partidului Republican, vedem acum efectele acestor eforturi. Trump este considerat un președinte pro active digitale. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Unul dintre principalele obiective ale industriei criptomonedelor este numirea unui președinte al SEC favorabil criptomonedelor în locul lui Gary Gensler și lobby-ul pentru cadre de reglementare care să integreze criptomonedele în sistemul financiar american. Cu 274 de candidați pro-criptovalută aleși în Camera Reprezentanților și 20 în Senat, super PAC-urile cripto au consolidat efectiv influența bipartizană în Congres. Reprezentanții și grupurile din industrie colaborează activ cu echipa de tranziție a lui Trump pentru a modela politica de reglementare și selecția de personal, susținând potențialii candidați pentru funcția de președinte al SEC, precum foștii comisari Dan Gallagher și Paul Atkins. Propunerile cheie includ: Numirea unui președinte al SEC favorabil criptomonedelor în locul lui Gary Gensler.

Propunerea transferului supravegherii federale a reglementărilor privind activele digitale de la SEC la CFTC.

Sprijinirea creării unei rezerve naționale de criptomonede.

Susținerea unor cadre de reglementare mai clare și mai favorabile pentru industria criptomonedelor.

Posibila numire la Casa Albă a unui responsabil cu politica în domeniul criptomonedelor.

Creșterea angajamentului politic și financiar al PAC-urilor și al personalităților pro active digitale pentru a influența legislația și reglementările. Bitcoin câștigă astăzi 2,30%, ajungând la 91.900 de dolari. Pe parcursul weekendului, am observat o rotație a capitalului în proiecte mai mari de pe piața altcoin. Proiecte precum XRP, Cardano și Hedera au înregistrat creșteri de 20-30%. Sursa: xStation 5

