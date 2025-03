Graficul zilei - Bitcoin (28.02.2025)

Bitcoin a înregistrat o scădere accentuată, prăbușindu-se la 78.363 de dolari în sesiunea de vineri dimineață la Londra, marcând un declin dramatic de 25% de la maximul său istoric de 109.241 de dolari atins pe 20 ianuarie. Cea mai mare criptomonedă din lume a pierdut aproximativ 20% din valoarea sa doar în luna februarie, ceea ce ar putea face ca acesta să fie cel mai semnificativ declin lunar din iunie 2022. Optimismul comercial al lui Trump dispare Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Recenta depreciere reprezintă o schimbare radicală pentru ceea ce a fost anterior una dintre cele mai populare „Trump trades” ale pieței. Entuziasmul inițial după inaugurarea președintelui Trump, susținut de promisiunea sa de a face din SUA „capitala cripto a planetei și superputerea Bitcoin a lumii”, a făcut loc unei incertitudini tot mai mari. În ciuda numirii unor susținători ai monedelor digitale în poziții cheie și a încheierii de către SEC a mai multor investigații privind companiile cripto, evoluțiile politice concrete au fost limitate. Amenințările tarifare declanșează un sentiment de renunțare la risc Anunțul de joi privind tarifele iminente de 25% pentru Canada și Mexic începând cu 4 martie, alături de taxe suplimentare de 10% pentru importurile din China, a declanșat o retragere a activelor de risc de pe piața largă. Caroline Bowler, CEO al BTC Markets, a observat că sentimentul actual face ecou „iernii cripto” din 2022, descriind prăbușirea prețurilor drept „un răspuns la temerile macro privind tarifele lui Trump și incertitudinea geopolitică”. Participarea instituțională la răscruce În ciuda turbulențelor recente, adoptarea instituțională continuă să dea semne promițătoare. Zodia Markets a facilitat recent prima tranzacție Bitcoin pentru un fond de pensii britanic, care a alocat 3% din portofoliul său de active digitale. Documentele SEC indică faptul că aproximativ 1 miliard de dolari din banii fondurilor de pensii au intrat în ETF-uri Bitcoin spot. Cu toate acestea, cele mai recente date arată ieșiri îngrijorătoare, investitorii retrăgând peste 1 miliard de dolari din ETF-urile Bitcoin spot numai marți - cea mai mare ieșire de fonduri într-o singură zi de la înființarea lor. Perspectivele pieței Traderii urmăresc îndeaproape nivelul critic de suport din jurul valorii de 70.000 USD, unde datele de pe piața opțiunilor dezvăluie o activitate semnificativă de hedging. „Runaway gap” în CME Bitcoin futures sub 80.000 USD este, de asemenea, în curs de examinare - un model tehnic format în noiembrie după victoria electorală a lui Trump. Din punct de vedere istoric, astfel de goluri se umplu în cele din urmă pe măsură ce piața caută echilibrul. După cum Chris Newhouse, director de cercetare la Cumberland Labs, notează: „Politicile tarifare continuă să afecteze și mai mult perspectivele, iar așteptările încăpățânate privind inflația pe termen scurt sporesc prudența generală”. Cu mai mult de 2 miliarde de dolari în poziții bullish lichidate în ultimele trei zile, piața criptomonedelor continuă să caute un nou catalizator pentru a inversa sentimentul bearish actual. Bitcoin (Interval D1) Prețul Bitcoin se tranzacționează în prezent sub SMA și EMA de 200 de zile. Primul nivel de suport pentru tauri este în jurul prețului din weekendul de la mijlocul lunii noiembrie de 75.000 - 76.000 USD. Dacă acest nivel este depășit, vânzătorii ar putea viza o retestare a maximului din octombrie de 72.600 USD. Pentru ca impulsul crescător să revină, Bitcoin trebuie să recupereze SMA de 200 de zile. RSI este la niveluri văzute ultima dată în 2023, în timp ce MACD continuă să se extindă în divergență bearish.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."