Graficul zilei - BITCOIN (28.11.2024)

Bitcoin se retrage din nou sub 95.000 USD, iar datele Bloomberg, din această săptămână, sugerează o încetinire semnificativă a activității de cumpărare în ETF-uri. Ieri, acestea au acumulat BTC în valoare de „doar” 91 de milioane de dolari, iar întreaga săptămână a înregistrat o ieșire netă de aproximativ 300 de milioane de dolari, în timp ce investitorii pe termen lung fac distribuții constante și vând rezervele de BTC într-un ritm de până la 2 miliarde de dolari pe zi, conform datelor on-chain de la Glassnode. Un astfel de mediu sugerează o presiune potențial mai mare asupra vânzărilor, cu o cerere insuficientă, și ar putea semnala o potențială corecție a prețurilor BTC. Pe de altă parte, însă, o potențială apărare a zonei din jurul valorii de 91.000 USD ar putea indica un alt impuls ascendent peste nivelul de 100.000 USD. Presa financiară a fost circulată ieri cu știrea că Scott Atkins, fost membru al SEC, este posibil să devină președinte al Securities and Exchange Commission. Atkins însuși a fost mult timp și este asociat cu industria blockchain, dar piața „nu a sărbătorit” aceste rapoarte pentru prea mult timp, iar prețul Bitcoin se răcește treptat acum, după revenirea de ieri.

Acest lucru, de asemenea, ar putea indica mai multă activitate de vânzare și o convingere predominantă în luarea de profit, după maximele record din acest an. Cu toate acestea, în ceea ce privește amploarea vânzărilor de BTC de către adresele pe termen lung, acestea au vândut în prezent aproximativ 550.000 BTC, care este un număr mult mai mic decât cele aproximativ 930.000 vândute în această primăvară; ceea ce poate sugera că există încă loc pentru creștere și că așa-numitele adrese „HODLers” sunt mai puțin probabil să se despartă de Bitcoin înainte de președinția lui Donald Trump, în ianuarie. Graficul Bitcoin (D1, H1) Privind graficul criptomonedei atât pe intervalul zilnic, cât și pe cel orar, vedem că nivelul de 80.000 de dolari s-ar putea dovedi crucial, având în vedere retragerea Fibonacci de 23,6% a întregului val ascendent din 2022 și retragerea Fibonacci de 61,8% a creșterii după victoria lui Trump. O retragere de la 99.500 la 80.000 USD ar fi, de asemenea, în concordanță cu corecții similare în ciclurile Bitcoin anterioare.

Sursa: xStation 5 Sursa: xStation 5 Intrări nete în ETF-urile Bitcoin și Ethereum

Sursa: Bloomberg Finance L.P., XTB Research Sursa: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

