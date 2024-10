Graficul zilei - Bitcoin (29.10.2024)

Principalele statistici de piață: Interesul deschis pentru contractele futures Bitcoin pe CME a atins un record de 171.939 BTC (12,2 miliarde de dolari)

ETF-urile Bitcoin spot din SUA au înregistrat intrări nete de peste 1 miliard de dolari în ultimele trei zile de tranzacționare

BlackRock's iShares Bitcoin Trust (IBIT) a condus cu 315,2 milioane USD în intrări zilnice Bitcoin continuă să dea dovadă de o forță remarcabilă, ajungând la 71.000 de dolari și apropiindu-se de maximul său istoric de 73.700 de dolari, datorită interesului instituțional fără precedent și optimismului tot mai mare al pieței. Creșterea prețului vine pe fondul unei furtuni perfecte de catalizatori pozitivi, inclusiv o activitate ETF record și speculații politice în creștere în jurul viitoarelor alegeri din SUA. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Momentum instituțional: BlackRock IBIT Flux zilnic: 315,19 milioane de dolari Acumularea ”balenelor”: 173.000 BTC în 2024 Peisajul instituțional s-a transformat dramatic, ETF-urile Bitcoin spot cu sediul în SUA continuând să atragă capital substanțial. IBIT al BlackRock conduce detașat, demonstrând apetitul în creștere în rândul instituțiilor financiare tradiționale. Această presiune de cumpărare susținută a creat o bază solidă pentru aprecierea prețurilor, în timp ce piața instrumentelor derivate arată o încredere tot mai mare prin creșterea interesului deschis CME. Sentimentul pieței a fost influențat în mod semnificativ de viitoarele alegeri din SUA, piețele de predicții indicând șanse mari pentru un rezultat favorabil criptomonedelor. Acest context politic, combinat cu puterea tehnică și sprijinul instituțional, a creat un puternic impuls ascendent pe piață. Piața extinsă a criptomonedelor demonstrează o sănătate solidă, capitalizarea totală a pieței crescând semnificativ. Volumele de tranzacționare s-au dublat, indicând o participare sporită atât pe segmentul retail, cât și pe cel instituțional. Sectorul monedelor meme, condus de Dogecoin, a demonstrat o forță deosebită, reflectând probabil creșterea apetitului pentru risc în rândul participanților la piață. Perspectivele pe termen lung ale VanEck rămân deosebit de optimiste, cu proiecții care sugerează că Bitcoin ar putea ajunge la 2,9 milioane de dolari până în 2050, pe baza adoptării potențiale de către băncile centrale și a integrării în sistemele globale de decontare a comerțului. Cu toate acestea, investitorii ar trebui să rămână atenți la riscurile pe termen scurt, inclusiv la posibila marcare a profitului la niveluri de rezistență și la factori macroeconomici precum deciziile de politică ale Rezervei Federale. Caracteristica distinctivă a acestui raliu a fost forța motrice instituțională clară, în contrast cu mișcările anterioare conduse de retail. Intrările susținute de ETF oferă o bază mai stabilă pentru aprecierea prețurilor, indicând potențial o structură de piață în curs de maturizare, care ar putea susține stabilitatea și creșterea prețurilor pe termen lung. Bitcoin (interval D1) Ieri, Bitcoin a depășit nivelurile cheie de rezistență de la maximele din iulie și mai de 68.762 USD și 69.651,6 USD, apropiindu-se acum de maximul din iunie de 71.065 USD. În prezent se află la 4% de maximul său istoric și se menține aproape de vârful săptămânal de 69.651,6 USD. RSI sugerează spațiu pentru mai multe câștiguri, susținut de divergența crescătoare recentă a MACD. În plus, o cruce de aur a fost confirmată duminică, când SMA de 50 de zile a trecut peste SMA de 200 de zile.

Sursa: xStation

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."