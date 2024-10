Graficul zilei - CH50 (09.09.2024)

Indicatorii economici din China arată presiuni deflaționiste persistente, prețurile de consum crescând mai puțin decât se preconiza, iar prețurile de producție continuând să scadă. În ciuda încercărilor de stimulare a creșterii, a doua cea mai mare economie a lumii se confruntă cu provocări în ceea ce privește relansarea cererii interne și combaterea problemelor legate de supracapacitate. Indicele prețurilor de consum (CPI) din China a crescut cu 0,6% în ritm anual în august, sub nivelul așteptat de creștere de 0,7%. Această creștere modestă prelungește o perioadă de slăbiciune economică care a durat peste un an. Între timp, indicele prețurilor de producție (PPI) a scăzut cu 1,8% de la an la an, marcând a 23-a lună consecutivă de contracție și depășind scăderea anticipată de 1,4%. Aceste cifre evidențiază lupta continuă cu cererea internă slabă și supracapacitatea din diverse sectoare. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Un factor cheie al ușoarei creșteri CPI a fost creșterea prețurilor la alimente, care au urcat cu 2,8% de la an la an în august, primul rezultat pozitiv din iunie 2023. Prețul cărnii de porc, o componentă semnificativă a CPI din China, a crescut cu 16,1%. Cu toate acestea, inflația de bază, care exclude prețurile volatile ale alimentelor și energiei, a crescut cu numai 0,3%, indicând o slăbiciune persistentă a cererii subiacente. Provocările economice ale Chinei persistă Datele privind inflația contrastează puternic cu eforturile guvernului de a stimula creșterea economică. Vânzările de retail au crescut cu doar 2,7% în iulie față de anul precedent, reflectând reducerea cheltuielilor de consum. Sectorul imobiliar, un motor tradițional al creșterii economice, rămâne într-un declin prelungit, diminuând și mai mult cererea internă. Fostul guvernator al băncii centrale a Chinei, Yi Gang, a subliniat recent necesitatea de a se concentra pe „combaterea presiunii deflaționiste”, solicitând politici fiscale mai proactive și măsuri monetare acomodative. Guvernul a lansat deja o campanie în valoare de 41 de miliarde de dolari pentru a sprijini modernizarea echipamentelor și schimburile de bunuri de consum, însă impactul a fost limitat până în prezent. Presiunile deflaționiste actuale sunt simptomatice pentru o problemă mai amplă a excedentului de producție care depășește cererea. Această problemă de supracapacitate, evidentă în special în industrii precum oțelăria și industria prelucrătoare, continuă să afecteze prețurile de producție și creșterea economică globală. În ciuda acestor provocări, unii analiști se așteaptă la o „revenire moderată” a CPI în a doua jumătate a anului, determinată de creșterea cererii de consum și de creșterea prețurilor la alimente. Cu toate acestea, persistența forțelor deflaționiste a determinat casele de brokeraj globale să își reducă previziunile de creștere pentru China în 2024 sub obiectivul oficial de aproximativ 5%. Sursa: xStation CH50 (interval D1) Indicele chinez a început să scadă pe baza datelor mai slabe decât se așteptau. Numai astăzi a scăzut cu aproximativ 1%. De asemenea, se apropie încet de suportul cheie la o retragere Fibonacci de 78,6% la 11.099. În prezent, a depășit și banda inferioară Bollinger, care a fost anterior o oportunitate pentru o inversare. RSI se află într-o tendință descendentă și intră în teritoriu supravândut. MACD confirmă, de asemenea, sentimentul bearish cu spațiu pentru o scădere suplimentară. Pentru ca taurii să își recapete impulsul, închiderea săptămânală la 11.306 trebuie să fie depășită. Acesta va acționa ulterior ca suport în timp ce va încerca să spargă rezistența de la o retragere Fibonacci de 61,8%, care a fost anterior un nivel de suport puternic în trendul descendent.

