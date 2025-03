Graficul zilei - CH50cash (14.03.2025)

Indicele chinez reprezentat de CH50cash a atins cel mai ridicat nivel din acest an, înregistrând un salt de până la 2,6% vineri, în cea mai puternică creștere din ultimele două luni. Acțiunile de consum au condus câștigurile pe scară largă, investitorii anticipând un sprijin politic semnificativ în urma anunțării unei conferințe de presă la nivel înalt privind măsurile de consum, programată pentru luni. Acțiunile de consum conduc creșterea pieței Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Subindicatorul bunurilor de consum de bază a înregistrat cea mai mare creștere într-o singură zi din noiembrie, urcând peste 5%. Producătorii proeminenți de băuturi alcoolice Kweichow Moutai și Wuliangye Yibin au urcat amândoi cu peste 5%, în timp ce acțiunile legate de îngrijirea copiilor, inclusiv Beingmate și Shanghai Aiyingshi, au atins limita zilnică de 10% după ce guvernele locale au introdus subvenții pentru îngrijirea copiilor. Indicele CSI 300 Consumer Staples. Sursa: Bloomberg L.P. Guvernul semnalează un sprijin mai puternic În cadrul conferinței de presă de luni, oficiali din mai multe ministere - inclusiv cel al finanțelor, comerțului și băncii centrale - vor detalia măsurile de stimulare a consumului. Autoritatea de reglementare financiară din China s-a angajat deja să dezvolte inițiative de finanțare a consumatorilor, încurajând băncile să accelereze emiterea de împrumuturi personale și să crească finanțarea pentru industriile de servicii, inclusiv retail, turism și asistență medicală. Extinderea mai largă a pieței Într-un semn că raliul din acest an condus de tehnologie s-ar putea extinde, toate cele zece indicii sectoriale din cadrul CSI 300 au crescut vineri. Acțiunile bancare au avansat, investitorii pregătindu-se pentru o posibilă reducere a rezervelor minime obligatorii, care ar elibera mai multă capacitate de creditare. Acțiunile chineze listate în Hong Kong au crescut, de asemenea, cu peste 3% pe parcursul zilei. Perspectiva analiștilor „Conferința de presă privind stimularea consumului a alimentat așteptările privind sprijinul politic”, a remarcat Shen Meng, director la Chanson & Co. Cu toate acestea, el a avertizat că „dacă nu se oferă detalii privind creșterea veniturilor, acest optimism ar putea slăbi”. Investitorii așteaptă luni publicarea datelor economice din ianuarie și februarie, economiștii prognozând o îmbunătățire a cifrelor privind vânzările de retail. Accentul pus pe consum reprezintă o schimbare semnificativă deoarece stimularea cheltuielilor de consum a devenit o prioritate majoră pentru administrația președintelui Xi pentru prima dată în deceniul său de conducere. CH50cash (Interval D1) CH50cash se apropie de o zonă cheie de rezistență care a declanșat inversări din septembrie anul trecut. Cumpărătorii au nevoie de o închidere peste nivelul de retragere Fibonacci de 38,2% pentru a invalida această rezistență. Vânzătorii, pe de altă parte, vor viza o retestare a nivelului de retragere Fibonacci de 61,8%. RSI este în divergență crescătoare și se apropie de zona de supracumpărare, în timp ce MACD se lărgește după un crossover crescător. Sursa: xStation

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."