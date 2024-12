Graficul zilei - CHN.cash (13.12.2024)

Acțiunile chineze se confruntă cu o presiune tot mai mare, deoarece cele mai recente promisiuni economice ale Beijingului nu corespund așteptărilor pieței, în timp ce amenințarea unor noi tensiuni comerciale în SUA umbrește perspectivele pentru 2025. Reorientarea politicii către o creștere bazată pe consum și o politică monetară mai relaxată nu au reușit încă să convingă investitorii, randamentele obligațiunilor atingând minime istorice pe fondul preocupărilor persistente privind deflația. Principalele statistici de piață: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Randamentele obligațiunilor chinezești pe 10 ani au atins un minim istoric de 1,77%, în scădere cu 5 puncte de bază

Se așteaptă ca yuanul să slăbească la 7,37-7,50 per dolar în 2025

Se estimează că deficitul fiscal se va extinde la 4-4,5% din PIB CHN.cash a scăzut pe măsură ce piețele au digerat rezultatul Conferinței Centrale de Lucru Economic din China (CEWC), care a prioritizat creșterea consumului, dar nu a reușit să ofere pachetul agresiv de stimulare anticipat de mulți investitori. În timp ce oficialii s-au angajat să stimuleze cererea internă și au semnalat cheltuieli publice mai mari, lipsa măsurilor concrete a lăsat piețele să pună la îndoială angajamentul Beijingului față de o reformă semnificativă. Randamentul obligațiunilor pe 10 ani. Sursa: Bloomberg Schimbarea politicilor vs realitatea pieței Piețele obligațiunilor prezintă un tablou deosebit de îngrijorător, randamentul de referință la 10 ani coborând sub 1,8% pentru prima dată în istorie. Această scădere persistentă a randamentelor, în ciuda promisiunilor de creștere a cheltuielilor fiscale, sugerează preocupări profund înrădăcinate cu privire la traiectoria de creștere a Chinei și la riscurile de deflație. Accentul pus de conferință pe „creșterea viguroasă a consumului” marchează doar a doua oară într-un deceniu când cererea internă are prioritate absolută, reflectând o conștientizare crescândă a dezechilibrelor structurale ale economiei. Cu toate acestea, analiștii rămân sceptici cu privire la punerea în aplicare, Macquarie Group observând că stimularea directă a consumului pare puțin probabilă. Tensiunile comerciale și strategia valutară În perspectivă, spectrul unor noi tensiuni comerciale în SUA planează asupra activelor chineze. Rapoartele indică faptul că Beijingul ar putea permite yuanului să slăbească în 2025, ca măsură de protecție împotriva potențialelor tarife impuse de Trump, inclusiv amenințarea unei taxe universale de 10% și a unei taxe de 60% asupra importurilor chineze. Strategii valutari estimează că yuanul s-ar putea deprecia la 7,37-7,50 per dolar, reprezentând o schimbare semnificativă în gestionarea tradițional strictă a cursului de schimb al Chinei. CHN.cash (interval D1) Indicele HSCEI, reprezentat de CHN.cash, se tranzacționează între nivelurile de retragere Fibonacci de 23,6% și 38,2%. SMA de 50 de zile este poziționată pentru a acționa fie ca suport, fie ca rezistență, în funcție de direcția viitoare a acțiunii prețurilor. Pentru vânzători, ținta cheie este o mișcare spre minimele de la sfârșitul lunii noiembrie, urmată de o posibilă retestare a SMA de 200 de zile la 6.485. Taurii, pe de altă parte, vor urmări depășirea nivelului de retragere Fibonacci de 38,2% și țintirea maximelor de la începutul lunii decembrie. RSI se consolidează în zona neutră, indicând o lipsă de impuls puternic, în timp ce MACD se înăsprește, semnalând potențialul pentru o evadare în ambele direcții. Acești indicatori tehnici sugerează un moment pivotal pentru indice.

