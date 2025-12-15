Graficul zilei: CHN.cash (15.12.2025)

Contractele futures pe indicele Hang Seng China Enterprises (HSCEI; CHN.cash) au scăzut cu aproape 0,7%, sentimentul fiind afectat de o combinație între recentele vânzări masive de acțiuni din sectorul tehnologic de pe Wall Street și o nouă serie de date economice din China mai slabe decât se aștepta. Deteriorarea continuă a pieței imobiliare continuă să afecteze cererea consumatorilor și se răsfrânge din ce în ce mai mult asupra activității economice, pe măsură ce companiile reduc cheltuielile de capital. CHN.cash se tranzacționează în prezent sub cele trei medii mobile exponențiale cheie pe graficul zilnic (EMA10, EMA30, EMA100), indicând un puternic impuls descendent. Contractele futures se situează în jurul nivelului critic de suport de lângă 8.890, iar o scădere sub zona tampon galbenă (8.825 - 8.890) ar putea declanșa vânzări suplimentare. Pe de altă parte, anunțarea de noi măsuri de stimulare, împreună cu o revenire către EMA100, ar putea ajuta indicele să depășească presiunea de vânzare și să se stabilizeze. Sursa: xStation 5 Ce influențează CHN.cash astăzi? Vânzări de retail, consum și proprietăți: Activitatea consumatorilor rămâne modestă (1,3% față de aceeași perioadă a anului trecut, față de 2,8% cât se aștepta), deoarece declinul prelungit al pieței imobiliare continuă să erodeze averea și încrederea gospodăriilor. Scăderea prețurilor locuințelor și contractarea investițiilor imobiliare se traduc printr-o scădere a cheltuielilor, vânzările de retail fiind sub așteptări, iar autovehiculele reprezentând un factor cheie de încetinire după suspendarea subvențiilor pentru schimbul de autovehicule. Autoritățile au semnalat sprijinul pentru consum, dar măsurile politice luate până în prezent au fost țintite și insuficiente pentru a îmbunătăți în mod semnificativ sentimentul.

Investiții slabe: Investițiile în active fixe s-au contractat mai puternic decât se aștepta (-2,6%), ca urmare a scăderii accentuate a investițiilor imobiliare și a cheltuielilor prudente ale sectorului privat. Deleveraging-ul dezvoltatorilor, vizibilitatea slabă a cererii și absența unor stimulente fiscale la scară largă au afectat cheltuielile de capital. Deși Beijingul a promis sprijin fiscal suplimentar și emisiunea de obligațiuni speciale, piețele rămân sceptice cu privire la momentul și amploarea măsurilor efective care vor urma.

Producția industrială: Creșterea producției industriale a încetinit până la cel mai slab ritm din august (4,8% față de 5% cât se aștepta), reflectând cererea internă slabă și eforturile de a reduce oferta excesivă în unele sectoare. Cererea externă a oferit un sprijin parțial, dar consumul și investițiile mai slabe pe plan intern limitează dinamica. Fără o relaxare mai puternică a politicii monetare pentru a revigora cererea, activitatea de producție riscă să piardă și mai mult din avânt în lunile următoare.

