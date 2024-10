Graficul zilei - CHN.cash (26.09.2024)

Indicii chinezi câștigă până la 5,00% ca răspuns la potențialele pachete de ajutoare record luate în considerare de guvern. Piața chineză este, de asemenea, susținută de îmbunătățirea sentimentului în Europa și SUA, determinată de scăderea prețurilor petrolului și de previziunile optimiste ale Micron (MU.US). Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Pachetul de ajutor sprijină prețurile acțiunilor China ia în considerare o injecție semnificativă de capital de până la 1.000 de miliarde de yuani (142 de miliarde de dolari) în cele mai mari bănci de stat ale sale pentru a le consolida capacitatea de a sprijini economia aflată în dificultate. Finanțarea, în principal din vânzarea de obligațiuni suverane speciale, marchează prima injecție de capital de o asemenea amploare de la criza financiară globală din 2008. Această măsură urmează recentelor reduceri ample ale ratelor dobânzilor ipotecare și ale ratelor dobânzii cheie, menite să relanseze economia. Deși au niveluri de capital peste cerințele de reglementare, bănci precum ICBC și Bank of China se confruntă cu marje de profit scăzute record și cu creșterea datoriilor neperformante, ceea ce face ca acest sprijin să fie crucial. Se așteaptă ca această infuzie de capital să ajute băncile să gestioneze riscurile crescute de creditare, deoarece sunt presate de autoritățile de reglementare să ofere împrumuturi mai ieftine debitorilor cu risc ridicat, inclusiv dezvoltatorilor imobiliari și vehiculelor de finanțare ale autorităților locale. Presiunea pentru distribuirea de dividende mai mari pentru a sprijini piața bursieră a pus și mai mult la încercare rezervele de capital ale acestor bănci de importanță sistemică, ale căror profituri au crescut cu doar 0,4% în prima jumătate a anului. Marja medie netă a dobânzii pentru băncile comerciale din China a scăzut la un minim record de 1,54%, amenințând profitabilitatea acestora. CHN.cash (interval D1) Indicele depășește nivelul de 7.000 de puncte, mărind câștigul total din septembrie la peste 20%. După stabilirea unor niveluri solide de suport la 5.000 și 5.800 de puncte, indicele HSCEI (CHN.cash) pune capăt unei tendințe descendente de peste 3 ani care a început la începutul anului 2021. După ieșirea de la nivelurile actuale, următoarea țintă pentru mișcarea ascendentă ar putea fi zona imediat sub 7.800 de puncte. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."