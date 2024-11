Graficul zilei - COTTON (08.11.2024)

Contractele futures pe bumbac (COTTON), tranzacționate pe ICE, au scăzut brusc în ultimele săptămâni, testând niveluri sub suportul psihologic de 70 de dolari pe balot. Raliul a fost stopat de o combinație nefavorabilă de factori sub forma unor estimări ale pagubelor provocate culturilor de uragane mai mici decât se preconiza, a unei oferte considerabile din Brazilia și a unei întăriri a dolarului, concomitent cu scăderea prețurilor petrolului. Cu toate acestea, bumbacul a reușit să se redreseze de la aproximativ 69 de dolari pe balot, câștigând aproape 3% astăzi și testând zona de 73 de dolari, ceea ce unii pot citi ca o încercare de a continua schimbarea tendinței în sus. La 19:00 ora României, vom afla raportul lunar WASDE al USDA, care ne va spune mai multe despre stocurile finale estimate, precum și despre producția și randamentul bumbacului (și al altor cereale precum grâul, porumbul și soia). Așteptările WASDE indică faptul că suprafața plantată cu bumbac pentru 2025/26 va fi de 10,8 milioane de acri, în creștere față de 10,974 milioane în acest an.

Un factor suplimentar care ar putea afecta contractele futures la bumbac este performanța pieței bursiere chineze, care este strâns legată de sănătatea economiei locale. Îmbunătățirea în continuare a datelor din țară, cu perspectiva stimulentelor fiscale și cu producția mai scăzută așteptată în SUA, ar putea susține un scenariu de schimbare a tendinței.

Reducerea dobânzii de către Fed cu încă 25 de puncte de bază și perspectiva unor reduceri suplimentare în SUA, precum și un dolar ușor mai slab care „se desprinde” de maximele locale au ajutat bumbacul. Pe de altă parte, însă, scăderea de astăzi a prețului petrolului pune din nou sub semnul întrebării o nouă revenire a bumbacului și, cu excepția cazului în care raportul WASDE (care este așteptat să indice o scădere destul de mică a producției) surprinde în mod clar „în favoarea”, nu este exclusă presiunea pentru o retestare a 70 de dolari pe balot.

Prețurile scăzute ale petrolului continuă să determine marile companii textile să prefere poliesterul, iar cea mai mare schimbare fundamentală de pe piață (care încă nu s-a materializat) ar putea fi o redresare a economiei chineze, care ar ridica semnificativ prețurile petrolului, precum și cererea globală de bumbac.

Cel mai recent raport CoT a arătat că atât producătorii (comerciali), cât și speculatorii (Managed Money) mențin poziții short mari pe bumbac, iar cel de-al doilea grup le-a crescut destul de semnificativ. Structura pozițiilor celor mai mari comercianți (4 sau mai puțin) sugerează o concentrare statistic ridicată a pozițiilor scurte (18,7%) în acest grup, ceea ce ar putea adăuga presiune asupra prețurilor bumbacului - atât managerii, cât și hedgerii aleg să se „protejeze” împotriva scăderii prețurilor. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Stocurile finale de bumbac din SUA sunt scăzute din punct de vedere istoric, iar o schimbare în bine a condițiilor cererii la nivel mondial ar aduce probabil creșteri considerabile ale prețurilor. Sursa: Bloomberg Finance L.P. Graficul COTTON (interval D1) Contractele futures pe bumbac testează EMA100 (linia neagră) după ce au depășit EMA50 (linia portocalie) mai devreme astăzi. Zona de rezistență majoră este stabilită la 74,5 USD pe balot (o retragere Fibonacci de 23,6% al celul mai recent impuls descendent).

Sursa: xStation 5

