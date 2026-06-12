Graficul zilei: Este de data aceasta o „adevărată” schimbare radicală pe piața petrolului? (12.06.2026)

Prețurile petrolului au revenit la scăderi accentuate, ca reacție la anunțurile făcute de Donald Trump. În primul rând, acesta a anulat atacurile planificate asupra Iranului, care ar fi trebuit să aibă loc noaptea trecută, iar în al doilea rând, a indicat că un acord cu Iranul este practic finalizat și ar putea fi semnat în Europa în viitorul apropiat. Petrolul Brent a scăzut sub 90 de dolari pe baril, iar după reînnoirea contractelor futures pe petrolul WTI, cotațiile indică un nivel sub 85 de dolari pe baril. Excluzând impactul reînnoirii contractelor futures, prețurile petrolului sunt deja cu doar 25% mai mari decât la începutul conflictului. Situațiile din 1990 și 2022 indică scăderi suplimentare, deși trebuie reținut faptul că Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Efectul de déjà vu, sau prudența mai presus de toate Deși reacția prețurilor este bruscă, istoria ne învață o reținere de anvergură. Merită să ne amintim faptele concrete: Promisiuni din trecut: Președintele american a afirmat de zeci de ori înainte că un acord cu Iranul este la îndemână, însă până acum niciunul nu s-a concretizat. Mai mult, chiar și în ciuda încercărilor, numărul navelor care trec prin strâmtoare a scăzut chiar și în comparație cu situația din perioada în care aveam operațiuni militare efective.

Scepticismul celeilalte părți: Teheranul temperează efectiv entuziasmul, afirmând că nu s-a ajuns încă la concluzii, iar agențiile de știri locale raportează că textul acordului nu a fost aprobat oficial. Se spune că potențialul acord în sine ar avea forma unui memorandum care presupune, printre altele, un armistițiu de 60 de zile și ridicarea blocadei navale în schimbul reluării negocierilor nucleare. După cum se poate observa, în aprilie și martie au trecut prin Strâmtoarea Ormuz mai multe nave decât în prezent, deși trebuie menționat că o mare parte dintre acestea ar fi putut proveni din Iran. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Piața crede într-un compromis. Spread-uri și curba în scădere Cu toate acestea, investitorii par să creadă cu tărie într-un scenariu pozitiv de data aceasta. După cum indică vocile de pe Wall Street, există o convingere tot mai puternică că ambele părți au pur și simplu prea mult de pierdut în cazul unui eșec al discuțiilor, iar o ruptură completă a negocierilor a încetat să mai fie percepută ca fiind cel mai probabil curs al evenimentelor. În lumina acestor rapoarte, observăm un comportament clasic pe piața futures care sugerează o dezescaladare: Aplatizarea curbei forward: Piața elimină brusc prima de risc de război din prețuri, ceea ce împinge contractele cele mai apropiate în jos în mod semnificativ și aplatizează întreaga structură a termenelor.

Scăderea spread-urilor calendaristice: Perspectiva deschiderii iminente a crucialului Strâmtorii Ormuz fără taxe suplimentare înseamnă că îngrijorările pieței cu privire la disponibilitatea imediată a mărfii se atenuează. Prima pentru livrarea imediată (backwardation) scade brusc odată cu vânzarea masivă a seriilor cele mai apropiate din iulie și august. Spread-urile au scăzut la nivelurile de la începutul conflictului. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Obstacole tehnice și fizice Rețineți că, chiar dacă documentele sunt semnate, revenirea la normalitatea fizică deplină va dura luni de zile. În plus, o strâmtoare redeschisă cu succes creează riscul revenirii la o escaladare similară dacă ambele părți încep din nou să se certe. Mai mult, necesitatea de a îndepărta minele din Strâmtoarea Ormuz, de a repara infrastructura energetică după atacurile cu drone și timpul necesar pentru a restabili producția oprită stau în cale. Interesant este faptul că acest proces de dezescaladare se suprapune cu o piață spot foarte restrânsă. Stocurile sunt în scădere evidentă. Deși la nivel global acestea rămân la niveluri ridicate, în unele locuri, precum Singapore sau chiar la terminalul Cushing, stocurile sunt extrem de scăzute și indică potențiale probleme în săptămânile următoare dacă livrările normale nu sunt restabilite.



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