Graficul zilei: EURNOK – Când se va încheia valul de vânzări? (29.06.2026)

Cursul de schimb EURNOK a crescut cu peste 5% în ultima lună, revenind la nivelurile înregistrate ultima dată în prima jumătate a lunii februarie, înainte de izbucnirea războiului din Iran. Factorul cheie care stă la baza deprecierii coroanei norvegiene este scăderea prețurilor petrolului brut (-35% față de maximul din luna mai).

Petrolul brut

Un baril de țiței Brent costă în prezent puțin peste 72 de dolari. Prețul țițeiului WTI oscilează în jurul valorii de 70 de dolari. Se pare că marja pentru scăderi suplimentare este limitată, așa cum indică curba contractelor futures, care s-a aplatizat considerabil în ultima perioadă.

Figura 1: Curba contractelor futures pentru țițeiul WTI (2026 - 2037)

Sursă: Bloomberg, 29.06.2026

Prețul unui baril de țiței WTI se situează în prezent sub media pe 5 ani (care a fost umflată de șocul energetic provocat de atacul Rusiei asupra Ucrainei).

Figura 2: Evoluția sezonieră a prețurilor petrolului brut WTI (2021 - 2026)

Sursă: XTB Research, 29.06.2026

Geopolitică

Evenimentele din weekendul trecut reprezintă una dintre cele mai serioase încercări pentru memorandumul semnat în iunie între SUA și Iran.

Reînnoirea tensiunilor a fost declanșată de un atac al forțelor iraniene asupra navei container M/V Ever Lonely, care arborează pavilionul Singapore. Donald Trump a calificat acest incident drept o „încălcare stupidă” a armistițiului negociat cu o săptămână înainte și a anunțat că America nu va lăsa acest lucru fără răspuns. Acest lucru a dus la lovituri aeriene țintite asupra unor obiective din sudul Iranului (inclusiv zona portului Sirik și Insula Qeshm). Au fost distruse depozite de rachete, hangare pentru drone și infrastructura de supraveghere radar.

Ca răspuns la atacurile aeriene americane, în noaptea de sâmbătă spre duminică, Garda Revoluționară Islamică a efectuat un bombardament masiv cu rachete și drone îndreptat împotriva bazelor militare din țările din Golful Persic: Kuweit și Bahrain. Ministerul de Interne din Bahrain a raportat că una dintre rachete sau șrapnelul acesteia a avariat o clădire rezidențială situată în apropierea aeroportului internațional.

Teheranul a amenințat oficial că noi acțiuni militare din partea SUA vor duce la o „înghețare completă a tuturor proceselor diplomatice”. La rândul său, Donald Trump a avertizat pe platforma X că, dacă Iranul nu începe să respecte acordurile, SUA vor „duce treaba la bun sfârșit pe cale militară”.

În ciuda schimbului dramatic de lovituri și a retoricii agresive, duminică seara a avut loc o întorsătură bruscă a evenimentelor. Sub presiunea mediatorilor internaționali (Qatar și Pakistan), ambele părți au decis să dezescaladeze situația. După cum a raportat Reuters, citând înalți oficiali americani, Washingtonul și Teheranul au convenit să înceteze imediat atacurile reciproce și să restabilească libera navigație comercială în strâmtoare pentru a salva acordul-cadru elaborat anterior.

Negocierile urmează să se reia încă de marți (30 iunie) la Doha. Principalul punct de dispută rămâne problema controlului asupra Strâmtorii Ormuz. SUA și ONU încearcă să stabilească noi coridoare maritime independente pentru navele comerciale, lucru cu care Iranul refuză să fie de acord, susținând că acest lucru îi încalcă suveranitatea și dreptul de supraveghere.

O nouă escaladare a conflictului, care ar împiedica deblocarea completă a traficului în Strâmtoarea Ormuz, reprezintă un risc major pentru evoluția prețurilor petrolului brut indicată de curba contractelor futures.

Politica monetară

Deprecierea coroanei norvegiene a fost susținută, de asemenea, în ultimele zile de o reevaluare a traiectoriei ratei dobânzii. Așteptările privind majorările ratei dobânzii de către Norges Bank în al patrulea trimestru al anului au scăzut. Piețele par să aibă din ce în ce mai puțină încredere în două majorări înainte de sfârșitul anului, ceea ce poate fi corelat în primul rând cu diminuarea îngrijorărilor legate de o criză energetică pe termen lung.

Figura 3: Evaluarea de către piață a traiectoriei ratei dobânzii Norges Bank (2026)

Sursă: Bloomberg, 22.06.2026

Figura 4: Evaluarea de către piață a traiectoriei ratei dobânzii Norges Bank (2026)

Sursă: Bloomberg, 29.06.2026

Următoarea ședință a băncii va avea loc abia pe 13 august.

Date macroeconomice

Înainte de următoarea decizie a Băncii Norvegiei, ne așteaptă două date privind inflația. Acordăm atenție în primul rând indicatorului de bază, care rămâne la un nivel foarte ridicat (3,4%), al cărui ritm puternic de creștere (aproximativ 5% pe o bază anualizată pe trei luni) sugerează că prețurile mai mari la energie se propagă în restul economiei.

Presiunea asupra prețurilor a fost susținută de o creștere salarială ridicată. Recent, însă, aceasta a început să încetinească destul de clar, mai ales în termeni reali. În primul trimestru, a atins 4,4% în sectorul industrial, ceea ce înseamnă o creștere de puțin peste 1% după luarea în calcul a scăderii puterii de cumpărare.

Acest lucru se reflectă în datele privind consumul. Vânzările cu amănuntul din luna mai au înregistrat o dinamică negativă pentru prima dată într-un an (-2,5%). Încrederea consumatorilor se deteriorează, de asemenea.

Analiza tehnică

Figura 5: EURNOK (17.03.2025 - 29.06.2026)

Sursă: xStation, 29.06.2026

Inversarea actuală a tendinței pe perechea EURNOK este suficient de puternică încât prețul a reușit să depășească mediile mobile EMA de 50, 100 și 150. Puterea actualului impuls ascendent este confirmată de indicatorul MACD – histograma este în creștere, iar liniile se află deasupra valorii zero și sunt orientate în sus. Totuși, indicatorul RSI (72,2) sugerează prudență – acesta a intrat deja în zona de supracumpărare, ceea ce anunță riscul unei corecții locale sau al unei consolidări.

Michał Jóźwiak, analist piețe financiare, XTB