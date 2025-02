Graficul zilei - EURUSD (27.02.2025)

Ieri, Donald Trump a anunțat că intenționează să impună un tarif de 25% asupra Europei, tarifele urmând să acopere și mașinile importate din Europa în Statele Unite. Cu toate acestea, reacția EURUSD la reînnoirea acestor „amenințări” pare relativ atenuată, perechea scăzând de la aproximativ 1,052 la 1,047. Recent, câștigurile perechii au fost susținute de datele mixte din economia SUA, unde așteptările privind inflația (precum și inflația în sine) sunt în creștere - cu toate acestea, economia pare să se confrunte cel puțin cu o încetinire temporară. Acest lucru se reflectă în cele mai recente date privind sentimentul consumatorilor de la Conference Board, datele PMI pentru servicii mai slabe, o lectură dezamăgitoare a vânzărilor de retail și previziuni prudente din partea unor companii americane (cum ar fi Walmart), care au fost mult timp considerate un barometru al sănătății consumatorilor. În consecință, considerăm că perspectiva unei reveniri economice așteptate (deși încă nesigure) în Europa - potențial susținută de o mai mare flexibilitate în ceea ce privește relaxarea monetară la BCE (unde inflația pare să fie mai bine controlată) - compensează cel puțin temporar diferențele de randament al obligațiunilor și provocările structurale cu care se confruntă economia europeană. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Într-un scenariu în care sentimentul consumatorilor din SUA slăbește și mai mult, iar datele economice cheie înregistrează rezultate slabe, piața ar putea începe să interpreteze creșterea inflației ca fiind negativă pentru dolar. Presiunile mai puternice asupra prețurilor ar putea „lega mâinile” Rezervei Federale, limitând capacitatea acesteia de a reduce ratele pentru a relaxa condițiile de pe piața muncii sau pentru a stimula economia. Pentru întărirea monedei euro, sentimentul global - în special apetitul pentru risc și fluxurile de investiții către piețele emergente (EM)- împreună cu un control mai bun al inflației în comparație cu SUA, vor fi cruciale. Un astfel de scenariu ar oferi BCE mai mult spațiu de manevră pentru relaxarea monetară și potențiale stimulente economice. Grafic EURUSD (Interval D1) Analizând impulsul descendent al EURUSD, putem vedea că perechea și-a revenit după testarea zonei 1,02, care se aliniază cu retragerea Fibonacci de 61,8% a întregului val ascendent din 2022. De asemenea, perechea încearcă să se mențină deasupra EMA50 (linia portocalie). Cel puțin pentru moment, riscul unui test al parității a scăzut, iar investitorii și-au ajustat poziționarea. Sursa: xStation 5 Sursa: xStation 5



"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."