Graficul zilei: EURUSD (28.07.2025)

După anunțarea unui acord comercial preliminar între Statele Unite și Uniunea Europeană, cursul de schimb EURUSD a scăzut, iar dolarul american s-a apreciat semnificativ. Piețele au reacționat la acord, care impune o taxă fixă de 15% asupra mărfurilor din UE importate în Statele Unite și angajează UE să achiziționeze energie americană în valoare de 750 de miliarde de dolari și să investească 600 de miliarde de dolari suplimentari în economia americană, crescând cererea pentru dolar. USD se depreciase anterior în mod semnificativ din cauza incertitudinii privind politica comercială a președintelui Trump, dar acordul este considerat ca reducând în principal riscul din partea SUA, contribuind astfel la inversarea tendinței dolarului. În plus, EURUSD a scăzut la 1,1670 la începutul sesiunii, o evoluție consolidată de convingerea că riscurile comerciale din SUA s-au diminuat, în timp ce exportatorii europeni se confruntă cu bariere suplimentare și detaliile viitoare rămân nerezolvate. În practică, acordul clarifică și structura tarifelor pentru sectoarele strategice: o rată de 15% se va aplica exporturilor de semiconductori din UE către SUA, în timp ce un tarif de 0% se va aplica schimbului de echipamente pentru semiconductori în ambele direcții, ceea ce este în conformitate cu comentariile anterioare ale părții europene. Lista produselor care beneficiază de tariful zero include, de asemenea, aeronavele și piesele de schimb, anumite produse chimice, medicamentele generice, produsele agricole esențiale și resursele naturale critice, deși oficialii subliniază că acest aspect necesită negocieri suplimentare, în special pentru produse precum băuturile alcoolice. În ciuda caracterului cadru al acordului, acesta a redus incertitudinea imediată în jurul comerțului transatlantic, determinând aprecierea dolarului pe fondul diminuării primelor de risc anterioare. Această reacție reflectă așteptările pieței că acordul protejează în primul rând interesele SUA, în timp ce euro se confruntă cu provocări structurale continue, exercitând presiuni asupra cursului de schimb EURUSD pe termen scurt. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil În ciuda scăderilor de astăzi, perechea EURUSD rămâne într-o tendință ascendentă stabilă (pe termen lung), având în vedere mediile mobile exponențiale de 50, 100 și 200 de zile. Până când perechea nu va scădea sub media mobilă exponențială pe 50 de zile (curba albastră din grafic), scăderile de astăzi nu schimbă tendința din punct de vedere tehnic. Indicatorul RSI pe 14 zile scade la aproximativ 50 de puncte (valori ușor ridicate, dar în intervalul mediu). Sursa: xStation

