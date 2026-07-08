Graficul zilei: EURUSD, prins între Fed, BCE și riscurile din Orientul Mijlociu

Ședința de miercuri de pe piața EURUSD este determinată de o ciocnire între trei forțe cheie: așteptările privind traiectoria viitoare a politicii Rezervei Federale, poziția din ce în ce mai fermă a Băncii Centrale Europene și prima de risc reînnoită legată de evoluțiile geopolitice din Orientul Mijlociu.

Piața se află în prezent într-un moment neobișnuit, întrucât investitorii nu se mai concentrează exclusiv asupra băncii centrale care va menține poziția cea mai restrictivă. Întrebarea cheie este acum cât timp va menține Fed ratele la nivelurile actuale și dacă BCE va fi într-adevăr nevoită să aplice noi majorări ale ratei dobânzii.

Publicarea de astăzi a Minutelor FOMC ar putea oferi indicii importante cu privire la direcția viitoare a politicii monetare a SUA. În același timp, piețele trebuie să țină cont și de evoluțiile geopolitice și de creșterea prețurilor petrolului, care ar putea complica din nou perspectivele inflației de ambele părți ale Atlanticului.

Sursă: xStation5

Trei factori care influențează în prezent cursul EURUSD

1. Minutele FOMC: Piețele caută indicii privind viitoarele reduceri ale ratei dobânzii de către Fed

Evenimentul principal al zilei rămâne publicarea celor mai recente Minute ale ședinței Comitetului Federal pentru Piața Deschisă (FOMC).

De data aceasta, piețele nu se concentrează exclusiv asupra faptului dacă Fed va menține o politică restrictivă. Întrebarea mai importantă este când și în ce condiții Rezerva Federală va fi pregătită să schimbe direcția politicii monetare.

Piețele evaluează din ce în ce mai mult posibilitatea unor reduceri viitoare ale ratei dobânzii în Statele Unite, dar Fed trebuie să rămână extrem de prudentă în comunicarea sa. Semnalarea disponibilității de a relaxa politica prea repede ar putea fi interpretată ca o declarare prematură a victoriei asupra inflației și ar putea submina credibilitatea băncii centrale.

Faptul că piețele analizează primele semnale ale comunicării Fed sub conducerea lui Kevin Warsh conferă o importanță suplimentară publicării de astăzi. Noul președinte al Fed se confruntă cu un exercițiu dificil de echilibru: să recunoască așteptările pieței privind scăderea ratelor dobânzilor, evitând în același timp orice sugestie că lupta împotriva inflației a fost deja câștigată.

Minutele de astăzi ar putea oferi indicii cu privire la modul în care membrii FOMC evaluează:

persistența presiunilor inflaționiste,

reziliența economiei SUA,

momentul unui potențial ciclu de reducere a ratelor dobânzilor.

Dacă documentul arată o prudență sporită față de reducerile de rate, dolarul ar putea beneficia de un sprijin suplimentar. Cu toate acestea, dacă piețele interpretează Minutele ca un semnal al unei disponibilități mai mari de relaxare a politicii monetare, moneda americană ar putea fi supusă unor presiuni reînnoite.

2. BCE rămâne pe o poziție restrictivă și continuă să susțină euro

Situația de peste Atlantic arată în prezent diferit.

După majorarea ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază din iunie, Banca Centrală Europeană rămâne concentrată pe riscurile legate de presiunile inflaționiste persistente. Piețele includ în preț din ce în ce mai mult un scenariu în care BCE ar putea aplica o altă majorare a ratei dobânzii mai târziu în acest an.

Aceasta marchează o schimbare semnificativă față de perioada anterioară, când principala preocupare pentru euro era încetinirea creșterii economice și posibilitatea relaxării monetare.

În prezent, piețele trebuie să ia în calcul faptul că inflația persistentă, în special în sectorul serviciilor, combinată cu potențialul de creștere a prețurilor la energie, ar putea obliga BCE să mențină o orientare restrictivă a politicii monetare pentru o perioadă mai îndelungată.

Pentru perechea EURUSD, acest lucru reprezintă o sursă importantă de sprijin. Chiar dacă dolarul rămâne puternic datorită forței relative a economiei SUA și statutului său de activ de refugiu, euro continuă să beneficieze de perspectiva unor rate ale dobânzii mai ridicate în Zona Euro.

3. Tensiunile crescânde dintre SUA și Iran și importanța reînnoită a piețelor petroliere

Unul dintre cei mai importanți factori noi pentru piețele globale rămâne situația din Orientul Mijlociu.

Tensiunile crescânde dintre Statele Unite și Iran, alături de îngrijorările privind restricțiile asupra exporturilor de petrol iranian, au sporit riscul de întreruperi ale aprovizionării pe piețele energetice.

Răspunsul pieței a fost o creștere a prețurilor țițeiului Brent și WTI, investitorii luând din nou în calcul posibilitatea ca presiunile inflaționiste să rămână ridicate pentru o perioadă mai lungă.

Impactul acestui factor asupra perechii EURUSD nu este unul simplu.

Pe de o parte, incertitudinea geopolitică susține, în mod tradițional, dolarul american ca activ de refugiu. În perioadele de aversiune crescută față de risc, investitorii se îndreaptă adesea către moneda americană.

Pe de altă parte, prețurile mai ridicate la energie sporesc presiunea inflaționistă și complică deciziile băncilor centrale. Economia Zonei Euro rămâne deosebit de vulnerabilă la creșterea costurilor de import, datorită dependenței sale de aprovizionarea cu energie.

Dacă prețurile petrolului vor crește din nou semnificativ, piețele ar putea începe să ia în calcul riscul ca atât Fed, cât și BCE să mențină o politică monetară mai restrictivă pentru o perioadă mai lungă.

EURUSD: Piețele așteaptă următoarea mișcare în divergența de politică dintre Fed și BCE

Situația actuală a perechii valutare majore reflectă ciocnirea a trei perspective diferite:

Fed – piețele încearcă să determine momentul unor potențiale reduceri ale ratei dobânzii,

BCE – investitorii iau în calcul posibilitatea unei înăspriri monetare suplimentare,

tensiunile din Orientul Mijlociu și prețurile petrolului – un factor care sporește incertitudinea privind inflația și volatilitatea pieței.

În acest context, EURUSD rămâne extrem de vulnerabil la mișcări bruște, întrucât orice nouă evoluție poate schimba rapid așteptările privind diferența de politică dintre cele două bănci centrale.

Randamentele obligațiunilor americane vor rămâne un canal de transmisie cheie. Creșterea randamentelor ar putea susține dolarul prin majorarea prețurilor de piață ale costurilor de finanțare, în timp ce scăderea randamentelor ar putea spori presiunea asupra monedei americane.

Concluzii

Minutele FOMC de astăzi ar putea deveni cel mai important eveniment pentru piața dolarului.

Fed se află acum într-o etapă în care investitorii analizează nu posibilitatea unor noi majorări ale ratei dobânzii, ci momentul unor potențiale reduceri ale ratei dobânzii.

Kevin Warsh trebuie să găsească un echilibru între așteptările pieței privind o politică monetară mai relaxată și necesitatea de a menține credibilitatea în lupta împotriva inflației.

BCE rămâne o sursă importantă de sprijin pentru euro, datorită așteptărilor privind o nouă majorare a ratei dobânzii în acest an.

Escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu și creșterea prețurilor petrolului ar putea intensifica din nou presiunile inflaționiste.

Prin urmare, perechea EURUSD se află într-un moment în care următoarea mișcare majoră ar putea fi determinată de o întrebare cheie: se va schimba mai întâi politica Fed sau va fi BCE forțată să-și continue lupta împotriva inflației pentru o perioadă mai lungă?