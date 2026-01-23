Graficul zilei: EURUSD sub presiune după datele PMI! 📉

Perechea EURUSD se tranzacționează în prezent în jurul valorii de 1,17337. Piețele au înregistrat o volatilitate moderată ca reacție la publicarea datelor PMI din Zona Euro precum și în anticiparea datelor, care au servit anterior ca punct de referință pentru investitori. Perechea s-a retras de la maximele locale, deoarece impulsurile din datele PMI nu au fost suficient de puternice pentru a susține impulsul ascendent. Sursa: xStation 5 Ce influențează astăzi EURUSD? Rezultatele preliminare PMI din Zona Euro Cel mai important factor care influențează astăzi EURUSD este datele PMI din principalele țări europene și din Zona Euro în ansamblu. În Germania, atât indicele din sectorul manufacturier, cât și cel din sectorul serviciilor au depășit previziunile, susținând inițial euro. În Franța, sectorul serviciilor a înregistrat rezultate mai slabe, limitând sentimentul pozitiv. În Zona Euro, datele PMI au confirmat o expansiune moderată, deși ritmul de creștere al serviciilor a încetinit față de datele anterioare. Aceste rezultate mixte nu au oferit un semnal fundamental clar pentru euro, EURUSD consolidându-se în jurul nivelurilor actuale. Sentimentul pieței și riscurile geopolitice Un alt factor care afectează perechea este sentimentul față de dolar, influențat de evoluțiile globale și geopolitice. În ultimele zile, indicele dolarului american (DXY) a înregistrat o relativă slăbiciune, parțial din cauza tensiunilor dintre SUA și UE și a schimbărilor de ton în comunicările politice, care au limitat temporar puterea dolarului. Aceste circumstanțe au susținut o revenire a EURUSD de la niveluri mai scăzute; cu toate acestea, lipsa unui impuls macroeconomic puternic a făcut ca câștigurile să rămână moderate și limitate. Concluzii Datele PMI indică o creștere moderată în Zona Euro. Piața EURUSD rămâne sub influența unui mix de semnale pozitive și negative. Perechea ar putea continua să se tranzacționeze în intervalul actual sau ar putea încerca o ușoară revenire în sus dacă PMI german continuă să ofere un sprijin puternic pentru euro.

