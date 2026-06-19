Graficul zilei: GBPCHF își revine pe fondul redresării vânzărilor de retail 🇬🇧 📈 (19.06.2026)

Lira sterlină își recâștigă avântul la sfârșitul săptămânii, impulsionată de o serie de date economice din Marea Britanie mai bune decât se aștepta. Această creștere surprinzătoare a vânzărilor de retail a reușit să oprească declinul general al lirei sterline față de majoritatea monedelor din G10. În fruntea redresării se află perechea GBPCHF, care a depășit cu ușurință mediile mobile cheie, consolidând poziția robustă a lirei sterline în întreaga Europă în această vineri. GBPCHF prezintă o perspectivă bullish, revenind ferm la 1,0651 după ce a găsit suport în apropierea nivelului Fibonacci de 38,2%. Perechea se tranzacționează clar deasupra mediilor mobile exponențiale (EMA) de 10, 30 și 100 de zile, menținând tendința ascendentă. Cu RSI la 56,7, există suficient spațiu pentru creșteri suplimentare către maximele locale recente. Sursa: xStation 5 Ce influențează cursul GBPCHF astăzi? Vânzări peste așteptări: Datorită lunii mai, care s-a clasat pe locul al treilea printre cele mai calde din istorie precum și promoțiilor din comerțul cu amănuntul, volumul vânzărilor cu amănuntul din Marea Britanie a crescut cu 1,2% în mai 2026, revenindu-și după o scădere de 1,0% înregistrată în aprilie. Această creștere a depășit semnificativ previziunile economiștilor, vânzările anuale înregistrând o creștere de 3,2%. Magazinele universale și cele online au avut performanțe deosebite, crescând ponderea vânzărilor online la 28,8%, deși volumele totale rămân încă cu 0,4% sub nivelurile din februarie 2020, din perioada prepandemică. Sustenabilitatea fragilă a tendinței: În cele trei luni până în mai 2026, volumele vânzărilor au crescut ușor cu 0,4%, susținute de cererea puternică de produse tehnologice și articole pentru activități în aer liber. Cu toate acestea, încrederea pe termen lung a consumatorilor rămâne fragilă. Cumpărătorii dau dovadă de prudență în ceea ce privește achizițiile costisitoare, din cauza presiunilor legate de costul vieții și a incertitudinii geopolitice din jurul conflictului din Iran. Marile lanțuri de supermarketuri precum Tesco și Morrisons, au constatat deja o încetinire evidentă a creșterii vânzărilor de la începutul acestui conflict. Punctul de cotitură al lui Burnham: Victoria parlamentară decisivă a primarului din Greater Manchester, Andy Burnham, în circumscripția Makerfield, a deschis calea pentru o potențială provocare la adresa prim-ministrului Keir Starmer, extrem de nepopular, amenințând cu o nouă instabilitate politică în Marea Britanie. Considerat un viitor prim-ministru și puternic susținut de membrii partidului, victoria lui Burnham îl slăbește grav pe Starmer, care se confruntă deja cu cereri de demisie din partea unui sfert dintre parlamentarii săi, și pregătește terenul pentru o bătălie cu miză mare privind direcția viitoare a guvernului laburist.

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