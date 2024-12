Graficul zilei - GBPUSD (18.12.2024)

Lira sterlină rămâne sub presiune, deoarece creșterea inflației în Regatul Unit complică perspectivele de politică ale BOE, piețele reducând așteptările de reducere a ratei pentru 2025, pe fondul presiunilor persistente asupra prețurilor și al preocupărilor legate de creșterea salariilor. Toate privirile se îndreaptă spre decizia de astăzi a Rezervei Federale, unde o reducere a ratei cu 25 pb pare aproape sigură, ceea ce ar putea adăuga o presiune descendentă asupra cablului, pe măsură ce divergențele de politică între Fed și BOE se extind. Principalele statistici de piață: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil CPI din Regatul Unit crește la 2,6% în noiembrie (de la 2,3% în octombrie)

Inflația serviciilor rămâne stabilă la 5,0%

Inflația de bază crește la 3,5% (de la 3,3%)

GBPUSD se tranzacționează în jurul nivelului de 1,27 Așteptări privind reducerea ratelor Mișcarea lirei sterline reflectă recunoașterea crescândă de către piață a faptului că BOE se confruntă cu o traiectorie politică mai complexă decât omologii săi globali. În timp ce traderii au estimat anterior trei reduceri ale ratelor pentru 2025, așteptările s-au îndreptat acum către doar două reduceri, subliniind natura încăpățânată a inflației din Regatul Unit în comparație cu alte economii majore. Reducerile ratelor în 2025 după datele de ieri. Sursa: Bloomberg Sectorul serviciilor și presiunile salariale Inflația ridicată și susținută din sectorul serviciilor, de 5,0% (peste proiecția BOE de 4,9%), împreună cu creșterea accelerată a salariilor, de 5,2%, sugerează presiuni persistente asupra prețurilor interne. Inflația de bază a serviciilor, excluzând componentele volatile, a crescut de la 5,1% la 5,3%, indicând presiuni inflaționiste mai ample. Contribuțiile CPI din Regatul Unit în noiembrie. Sursa: Bloomberg Apare o divergență între politici În timp ce Fed și BCE se arată din ce în ce mai deschise la reduceri ale ratelor, BOE pare să fie poziționată pentru a menține o poziție mai hawkish. Piețele estimează acum o relaxare de aproximativ 60 de puncte de bază până în 2025, probabilitatea unei reduceri în februarie fiind de aproximativ 60%. Această divergență de politică ar putea oferi un anumit sprijin pentru lira sterlină, deși preocupările legate de creșterea economică ar putea limita potențialul de creștere. Reducerile de dobândă preconizate de piață. Sursa: Bloomberg Perspectivele pentru 2025 Combinația dintre inflația rigidă, rigiditatea pieței muncii și impactul potențial al politicii fiscale din partea guvernului laburist sugerează că BOE va menține probabil o abordare prudentă a relaxării politicii monetare. Analiștii estimează în prezent că rata dobânzii bancare se va situa la 3,75% la sfârșitul anului 2025, reflectând un ritm trimestrial măsurat al reducerilor, mai degrabă decât relaxarea mai agresivă anticipată anterior. Interacțiunea complexă dintre inflația persistentă, presiunile salariale și preocupările legate de creștere sugerează o volatilitate continuă a perechilor de lire sterline până la începutul anului 2025, divergența dintre politici rămânând un factor cheie al mișcărilor valutare. GBPUSD (Interval D1) GBPUSD se tranzacționează în prezent sub nivelul de retragere Fibonacci de 23,6%, un punct cheie de inflexiune care s-a menținut ferm timp de peste 19 zile de tranzacționare, conducând la rupturi și semnalând o rezistență puternică. Pentru tauri, ținta principală este nivelul de retragere Fibonacci de 38,2% la 1,28484, prima provocare fiind o depășire cu succes a SMA de 50 de zile. În schimb, vânzătorii vor viza minimul din noiembrie de la 1,24866 ca țintă principală. RSI arată o ușoară divergență bearish cu maxime mai mici, dar rămâne în zona neutră, fără a oferi un semnal definitiv. În mod similar, MACD a rămas restrâns timp de mai multe zile, reflectând indecizia pieței și absența unei tendințe direcționale clare. Sursa: xStation Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil

