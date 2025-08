Graficul zilei: GBPUSD (25.07.2025)

Lira sterlină pierde avânt la sfârșitul săptămânii, în urma diminuării tensiunilor dintre Donald Trump și președintele Fed, Jerome Powell (GBPUSD: -0,25%). Corecția lirei sterline este accentuată de datele mai slabe decât se aștepta privind vânzările de retail din Marea Britanie, care au eclipsat acordul comercial dintre Marea Britanie și India semnat astăzi. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Perechea GBPUSD și-a oprit declinul la nivelul de suport cheie de 1,3461, dar a rămas sub nivelul de retragere Fibonacci de 78,6%. Sursa: xStation 5 Factorii cheie pentru GBP astăzi: Dolarul american se apreciază astăzi față de majoritatea monedelor , după vizita președintelui Trump la șantierul de renovare al Fed.

Potrivit lui Trump, întâlnirea s-a desfășurat „fără tensiuni”. El a declarat că „vrea un singur lucru: scăderea ratelor dobânzilor”, exprimându-și încrederea că Powell va „face ceea ce trebuie”. Întrebat despre demiterea lui Powell, Trump a răspuns: „Este o măsură importantă și nu cred că este necesară”. Întâlnirea a calmat piețele și a întărit așteptările privind o politică prudentă a Fed.

Vânzările de retail din Marea Britanie au înregistrat o revenire în iulie, cu 0,9% față de luna precedentă , după scăderea bruscă de -2,9% din mai. Retailerii au invocat vremea caniculară și condițiile favorabile care au stimulat vânzările în supermarketuri. Vânzările de combustibili au înregistrat cea mai mare creștere (+2,8% față de luna precedentă), iar băuturile și articolele de îmbrăcăminte au fost, de asemenea, foarte solicitate. Cu toate acestea, datele au fost sub așteptări , generând un semnal negativ pentru GBPUSD.

Încrederea consumatorilor a afectat și lira sterlină, indicele de încredere scăzând la -19 (față de -18 anterior și -20 prognozat). Economiile sunt în creștere pe fondul îngrijorărilor legate de posibile majorări ale impozitelor în toamnă și de inflația persistentă.

Marea Britanie și India au semnat un acord comercial istoric, care va stimula exporturile de automobile, whisky, textile și bijuterii și se preconizează că va crea peste 2.200 de locuri de muncă în Marea Britanie. Acordul include și cooperarea în domeniul migrației și este considerat cel mai important pact comercial al Marii Britanii de la Brexit.

