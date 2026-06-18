Graficul zilei: GBPUSD în așteptarea deciziei BoE (18.06.2026)

Aspecte esențiale Lira sterlină se află pe defensivă în așteptarea deciziei cheie a Băncii Angliei.

Scăderea inflației la 2,8% pune factorii de decizie în fața unei dileme dificile.

Semnalele mixte venite de pe piața muncii din Marea Britanie complică perspectivele politicii monetare.

​​​​​​Ședința de astăzi a perechii GBPUSD este marcată de o incertitudine semnificativă în așteptarea deciziei Băncii Angliei (BoE). Ieri, perechea a scăzut de la nivelul de 1,34 la 1,33, atingând cele mai scăzute niveluri de la începutul lunii aprilie, sub influența previziunilor agresive ale Rezervei Federale. Merită menționat faptul că, până de curând, Banca Angliei era considerată o miză sigură pentru majorări ale ratei dobânzii; cu toate acestea, datorită unei scăderi evidente a inflației și lipsei presiunii din partea prețurilor petrolului, situația începe să se schimbe. Piața monitorizează cu atenție fiecare raport, încercând să evalueze dacă bancherii centrali britanici vor alege să-și mențină cursul actual sau vor semnala, poate, o abordare mai prudentă. Inflația scade neașteptat, date solide privind piața muncii Ultima valoare a inflației, de 2,8%, a adus o oarecare ușurare, dar prezintă o situație ambiguă pentru lira sterlină. Pe de o parte, presiunea mai redusă asupra prețurilor oferă, teoretic, Băncii Angliei un răgaz și atenuează presiunea pentru majorări care a persistat în ultimele luni din cauza prețurilor ridicate la petrol. Situația este complicată și mai mult de cele mai recente date privind piața muncii. Observăm o scădere a ratei șomajului la 4,9%, alături de o creștere a ocupării forței de muncă mai puternică decât se aștepta, însoțită însă de o presiune salarială în creștere. Creșterea salarială, inclusiv bonusurile, s-a menținut la un ritm de 4,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, în ciuda așteptărilor privind o scădere, menținând vie presiunea inflaționistă din partea cererii – un domeniu în care banca centrală are o influență mai mare decât asupra factorilor volatili precum prețurile energiei. În fața unor astfel de semnale contradictorii, perechea GBPUSD rămâne sub presiunea volatilității. Investitorii vor căuta indicii în declarația BoE de după decizie și în cele mai recente proiecții economice: poziția viitoare a băncii și evaluarea acesteia asupra economiei vor determina dacă lira sterlină își va putea apăra nivelurile actuale sau dacă se va confrunta cu o corecție mai profundă. Prezentare tehnică GBPUSD a suferit o corecție bruscă în timpul sesiunii de ieri și a scăzut sub nivelul de retragere Fibonacci de 61,8% al recentului impuls ascendent. Merită menționat faptul că pozițiile speculative nete au scăzut la un nivel extrem de redus, ceea ce, în ultimele luni, a acționat ca un prag de sprijin pentru lira sterlină. Dacă piața va asimila tonul hawkish al Fed și se va concentra pe scăderea așteptărilor privind inflația, dolarul ar putea fi supus presiunilor. Pe de altă parte, poziția Băncii Angliei (BoE) va fi, de asemenea, crucială. Dacă se produce și aici o schimbare de direcție, de data aceasta către o poziție mai acomodativă, va exista atunci spațiu pentru o corecție către minimele recente din luna martie.

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