Graficul zilei: GOLD (02.06.2025)

Aurul câștigă 1,8% pe fondul revenirii puternice a aversiunii față de risc, apropiindu-se de rezistența cheie din apropierea nivelului de 3.365 de dolari pe uncie. Schimbul de acuzații dintre China și SUA, împreună cu noi evoluții în războiul din Ucraina, îndreaptă capitalul către activele de refugiu, reflectând îngrijorarea investitorilor cu privire la consecințele pe termen lung ale conflictelor în curs. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil După o creștere record după Ziua Eliberării, aurul și-a aplatizat tendința, tranzacționându-se în jurul mediei mobile exponențiale de 100 de zile (EMA100, violet închis). O condiție cheie pentru câștiguri suplimentare este depășirea rezistenței stabilite de maximul recent din proximitatea nivelului de 3.365 USD. Sursa: xStation5 Re-escaladarea războiului comercial Recenta restabilire a relațiilor comerciale dintre China și SUA părea deja un final prea rapid și fără probleme al disputelor de putere dintre cele mai mari două economii ale lumii. Începând de vineri, dialogul calm de până atunci s-a destrămat, deoarece ambele părți au început să facă schimb de acuzații de încălcare a normelor convenite recent la Geneva. Astăzi, China a emis plângeri cu privire la acțiunile „netarifare” ale administrației americane, pe care Beijingul le consideră un act împotriva intereselor chineze. Aceasta se referă în principal la revocarea planificată a vizelor pentru unii studenți chinezi în SUA și la restricțiile mai stricte asupra companiilor americane de tehnologie care exportă în China. Potrivit Ministerului chinez al Comerțului, SUA provoacă tensiuni, iar China va răspunde proporțional pentru a-și apăra interesele. Nici măcar „speranța” exprimată de președintele Trump pentru o conversație cu președintele chinez Xi Jinping nu a reușit să calmeze piețele. Un nou episod în războiul din Ucraina Situația din Ucraina s-a destabilizat și mai mult, generând preocupări suplimentare, în special pe piețele bursiere europene. Cu puțin timp înainte de reluarea discuțiilor de la Istanbul, Ucraina a lansat o operațiune cu drone - planificată de aproape 18 luni - vizând unități aeriene strategice ale flotei ruse pe teritoriul Rusiei. Ca răspuns, Rusia a efectuat un atac masiv cu rachete asupra Ucrainei, omorând 12 persoane. Pierderile Rusiei sunt estimate la 2 miliarde de dolari.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."