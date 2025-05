Graficul zilei - GOLD (07.05.2025)

Prețul aurului a scăzut cu 1,12%, până la 3.391,56 dolari pe uncie, miercuri, punând capăt unei creșteri de două zile, pe fondul știrilor privind viitoarele negocieri comerciale dintre SUA și China, care au stimulat apetitul pentru risc și au temperat cererea pentru active sigure. Această scădere lasă metalul galben la peste 100 de dolari sub maximul istoric atins în aprilie. Negocierile comerciale declanșează o creștere a apetitului pentru risc Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, și reprezentantul comercial Jamieson Greer se vor întâlni cu vicepremierul chinez He Lifeng în Elveția săptămâna aceasta, marcând primele discuții la nivel înalt de la impunerea de către președintele Trump a unor tarife drastice împotriva Chinei în aprilie. În timp ce Washingtonul și-a exprimat optimismul cu privire la „discuții productive”, Beijingul a rămas prudent, citând un proverb care spune că faptele vorbesc mai tare decât cuvintele. Vestea negocierilor a ridicat prețurile futures ale acțiunilor americane și piețele asiatice, cu o creștere de 0,6% a prețurilor futures ale indicelui S&P 500. Tensiunile geopolitice au eclipsat Nici măcar escaladarea conflictului militar dintre India și Pakistan, ambele țări dotate cu arme nucleare, nu a reușit să atragă investitorii către aurul considerat refugiu, atenția piețelor rămânând concentrată asupra evoluțiilor comerciale. Pakistanul a anunțat că a doborât cinci avioane indiene și a luat prizonieri soldați indieni, ca măsuri de retaliere pentru atacurile militare indiene de miercuri dimineață. Decizia Fed se apropie Se așteaptă ca Rezerva Federală să mențină dobânzile neschimbate în cadrul ședinței de astăzi, în ciuda apelurilor repetate ale președintelui Trump pentru reducerea dobânzilor. Oficialii Fed au subliniat necesitatea de a aștepta și de a vedea cum vor afecta economia politicile comerciale recent implementate. În prezent, piețele estimează o probabilitate de doar 33% pentru o reducere a dobânzilor în iunie, în scădere de la 64% în urmă cu o lună. Evoluția impresionantă a aurului în 2025 În ciuda scăderii de astăzi, aurul a crescut cu aproape 30% în acest an, investitorii căutând refugiu în contextul volatilității piețelor provocate de politicile comerciale și geopolitice agresive ale lui Trump. Ascensiunea metalului prețios a fost susținută și de cererea speculativă din China și de achizițiile băncilor centrale. GOLD (D1) Aurul se tranzacționează sub maximele recente, iar investitorii pesimiști se așteaptă la o retestare a nivelului de 3.228 USD — aliniat la media mobilă simplă (SMA) pe 30 de zile — și, potențial, la maximul anterior de aproape 3.140 USD, care coincide cu SMA pe 50 de zile. Indicatorul RSI arată o divergență ascendentă ascunsă, formând maxime în scădere în timp ce prețul înregistrează maxime mai mari. În același timp, MACD se află în pragul unei intersecții ascendente, semnalând o posibilă indecizie.

