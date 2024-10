Graficul zilei - HK.cash (08.10.2024)

Piața bursieră din Hong Kong a cunoscut astăzi o inversare dramatică, indicele Hang Seng înregistrând cea mai slabă performanță într-o singură zi de la criza financiară din 2008, cu o cădere de 10%. Acest declin abrupt apare după o creștere recentă care a propulsat Hong Kong-ul în topul celor mai performante piețe majore din acest an, subliniind natura volatilă a piețelor financiare din regiune. Scăderea abruptă a acțiunilor din Hong Kong contrastează puternic cu performanța piețelor din China continentală. În timp ce Hang Seng a scăzut, Shanghai Composite a crescut cu 3,1%, iar CSI 300 a câștigat 4%. Această divergență evidențiază dinamica complexă dintre cele două piețe și bazele lor diferite de investitori. Principalul catalizator al scăderii pare să fie dezamăgirea față de lipsa unor noi măsuri specifice de stimulare din partea oficialilor chinezi. O conferință de presă susținută de Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă (NDRC) nu a reușit să ofere sprijinul economic suplimentar la care sperau investitorii. Această dezamăgire a venit după ce, înainte de Săptămâna de Aur, China anunțase cele mai agresive măsuri de stimulare de la pandemie, inclusiv împrumuturi ieftine pentru răscumpărări de acțiuni și un program de swap pentru a permite investitorilor instituționali să acceseze numerar pentru a cumpăra acțiuni. Analiștii sugerează că, de asemenea, marcarea profiturilor a jucat un rol în declinul de astăzi, investitorii încercând să imobilizeze câștigurile în urma recentei creșteri puternice. Sectorul imobiliar a fost afectat în mod deosebit, dezvoltatorii din China cotați în Hong Kong înregistrând o scădere de 11% - potențial una dintre cele mai mari scăderi procentuale din ultimii ani pentru acest sector. Acest lucru evidențiază preocupările actuale cu privire la piața imobiliară din China și la impactul acesteia asupra economiei în general. De asemenea, volatilitatea este la cele mai înalte niveluri. În ciuda scăderii, cifra de afaceri a acțiunilor din China a crescut la un nivel record de 2.600 de miliarde de yuani (368 de miliarde de dolari), ceea ce indică o activitate semnificativă a investitorilor și opinii potențial contradictorii cu privire la direcția pieței. Volumul ridicat al tranzacțiilor sugerează că, în timp ce unii investitori vindeau, alții au văzut în scădere o oportunitate de cumpărare. Impactul declinului pieței din Hong Kong s-a propagat pe piețele globale. Contractele futures europene au scăzut cu 0,8%, iar acțiunile asiatice în general au pierdut și ele teren. Dolarul australian, considerat adesea un indicator al creșterii chineze, a scăzut cu 0,4%, în timp ce yuanul a înregistrat cea mai mare scădere din ultimul an. Prețurile minereurilor de fier și ale altor metale industriale, care sunt sensibile la perspectivele economice ale Chinei, au scăzut de la maximele lor de dimineață. Indicele Hang Seng a început să se corecteze chiar în momentul în care raportul său P/E forward a atins media, după ce a crescut de la 2 deviații standard negative. Din punct de vedere istoric, acest nivel a mai marcat de două ori începutul unei corecții mai ample. În China continentală, anumite sectoare au demonstrat rezistență în ciuda turbulențelor generale de pe piață. Producătorii de hardware tehnologic, brokerii, companiile din domeniul sănătății și constructorii au înregistrat creșteri semnificative. Subindicele CSI al semiconductorilor a urcat cu 16,4%, iar un subindice al brokerilor a crescut cu 10,6%. Indicii tematici de la biotehnologie la apărare și vehicule electrice au crescut cu peste 10%. Pe fondul volatilității pieței, autoritățile de reglementare chineze au îndemnat instituțiile financiare să consolideze controalele privind efectul de levier și să împiedice intrarea ilegală a creditelor bancare pe piața bursieră. Această atitudine prudentă sugerează că autoritățile se feresc de speculațiile excesive și încearcă să mențină stabilitatea în sistemul financiar. În viitor, investitorii vor urmări îndeaproape orice semn de sprijin economic suplimentar din partea Beijingului. Următorul catalizator potențial ar putea fi conferința de presă a Ministerului de Finanțe și reuniunea Adunării Naționale a Poporului de la sfârșitul acestei luni, unde ar putea fi furnizate mai multe detalii privind expansiunea fiscală. Sustenabilitatea câștigurilor recente și eficacitatea măsurilor de stimulare economică ale Chinei vor rămâne, probabil, principalele puncte de interes pentru investitori în următoarele săptămâni și luni. Acțiunile de astăzi ale pieței ne reamintesc în mod clar natura imprevizibilă a piețelor emergente și influența semnificativă pe care politica guvernamentală o poate avea asupra sentimentului investitorilor. Pe măsură ce China continuă să se confrunte cu provocări economice, inclusiv o redresare post pandemică lentă și probleme continue în sectorul imobiliar, participanții la piață vor trebui să rămână vigilenți și pregătiți pentru o volatilitate suplimentară. HK.cash (interval D1) Indicele Hang Seng a depășit nivelul de retragere Fibonacci de 50%, corectându-se până la retragerea de 61,8%. În ultimii doi ani, nivelul de 22.845 a acționat de trei ori ca rezistență puternică, declanșând corecții semnificative. Din punct de vedere istoric, după depășirea nivelului Fibonacci de 61,8%, indicele a continuat să piardă teren. Atât SMA de 100 de zile, cât și SMA de 50 de zile indică nivelul Fibonacci de 78,6%, care a acționat ca suport de mai multe ori în timpul corecțiilor. O testare a acestui nivel a dus adesea la o revenire înainte de alte mișcări. RSI se află încă într-un trend ascendent, dar acesta ar putea fi spart în curând, în timp ce MACD continuă să favorizeze taurii.



