Graficul zilei - HK.cash (10.10.2024)

Indicele Hang Seng a închis astăzi în creștere cu aproape 3%, iar indicele CSI continental a crescut cu 1%, după ce banca centrală a Chinei a anunțat dimensiunea detaliată a facilității de creditare SFISF. Cu toate acestea, câștigurile din China nu au fost uriașe astăzi, HK.cash tranzacționându-se în prezent la un câștig „aproape simbolic” de 1%. Magnitudinea revenirii a fost cu atât mai modestă astăzi cu cât indicele SZSE Composite, bazat pe Shenzhen, era pe cale să înregistreze un declin de 8%, cel mai mare din mai 1997, adică 27 de ani, iar astăzi a înregistrat un nou declin de 0,8%. Atenția pieței se concentrează acum pe conferința de presă a Ministerului de Finanțe din China, programată pentru sâmbătă, în cadrul căreia China va prezenta detaliile planului său de stimulare fiscală. Tema conferinței de presă este „intensificarea ajustării anticiclice a politicii fiscale pentru a promova o creștere economică ridicată .”

Potrivit Julius Baer din Elveția, consensul pieței este pentru o sumă minimă de 2-3 trilioane de yuani (aproximativ 300-400 de miliarde de dolari), ca parte a unui pachet amplu de stimulente; banca se așteaptă la mai multe anunțuri legate de „stimulente” în următoarele săptămâni

Banca centrală a Chinei, People's Bank of China (PBOC), a anunțat astăzi crearea unei facilități de swap pentru societăți de valori mobiliare, fonduri și asigurări (SFISF), cu o alocare inițială de 500 de miliarde de yuani (echivalentul a aproximativ 71 de miliarde de dolari americani).

Inițiativa urmărește să sprijine în primul rând piața bursieră, determinând instituțiile să renunțe la obligațiuni și să crească alocările în indici. Deși anunțul că o astfel de inițiativă va avea loc a fost făcut în urmă cu aproape două săptămâni, decizia de astăzi arată că PBoC este într-adevăr hotărâtă să acționeze rapid, creând o facilitate de împrumut pentru instituțiile financiare, asigurători și fonduri, pentru a cumpăra acțiuni. Imaginea de ansamblu este de a îmbunătăți condițiile de lichiditate pe piața chineză și de a sprijini o serie de investiții în acțiuni prin furnizarea de titluri de stat instituțiilor. Mecanismul permite instituțiilor de valori mobiliare să valorifice obligațiunile și să le revândă pentru a strânge capital, care poate fi apoi direcționat către achiziționarea de acțiuni. Deloc surprinzător, investitorii au luat crearea acestuia drept o veste bună, îmbunătățind sentimentul în jurul indicilor chinezi. Întrebarea este, va fi pentru mult timp? Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Graficul HK.cash (interval H4)

Sursa: xStation 5

