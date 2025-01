Graficul zilei - NATGAS (31.12.2024)

Contractele futures pe gazele naturale se confruntă cu o volatilitate crescută, deoarece prognozele meteorologice semnalează o schimbare semnificativă spre temperaturi mai scăzute, determinând mișcări substanțiale ale prețurilor pe fondul preocupărilor legate de aprovizionare și al schimbării pozițiilor comerciale. După o creștere impresionantă ieri, prețul este astăzi ușor în scădere. Principalele statistici de piață: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Prețul actual: 3,82 USD (-3%)

Maximul sesiunii: 4,201 USD (maximul ultimelor 52 de săptămâni)

Sesiunea precedentă: +15%

Performanță YTD: +58% Dinamica vremii Prognozele actualizate de la The Weather Co. și Atmospheric G2 prevăd temperaturi sub medie în estul Statelor Unite, din Florida până în Maine, în luna ianuarie. Apogeul valului de frig este anticipat la mijlocul lunii, AccuWeather avertizând cu privire la posibile condiții de „zăpadă și gheață substanțiale”. Acest lucru marchează o abatere semnificativă de la modelul relativ blând din toamnă și de la începutul iernii. Meteorologii se așteaptă la o răcire semnificativă pe Coasta de Est, cu o probabilitate de aproape 95%. Se așteaptă ca aceste temperaturi sub normal să persiste cel puțin până la jumătatea lunii februarie. Sursă: Bloomberg Financial LP Riscuri legate de aprovizionare și producție Analiștii din industrie, inclusiv John Kilduff de la Again Capital, avertizează cu privire la potențialele „înghețuri” care ar putea perturba fluxurile de producție de gaze naturale, în special în regiunea Marcellus Shale. Această amenințare vine în contextul în care nivelurile de stocare s-au normalizat la doar 5% peste media pe cinci ani, în scădere semnificativă față de surplusul de 40% observat iarna trecută. Tranzacționarea și sentimentul pieței Fondurile de tranzacționare algoritmică au trecut de la poziții neutre la poziții net long, reflectând o creștere a sentimentului optimist. Creșterea recentă a contractului din februarie a marcat cea mai mare creștere zilnică de la înființarea sa în 2012, evidențiind sensibilitatea pieței la așteptările privind cererea determinate de condițiile meteorologice. Perspectivele exportului de GNL Presiunea suplimentară asupra cererii provine din extinderea capacității de export de GNL, cu instalațiile Cheniere Energy din Corpus Christi și Venture Global din Plaquemines care își intensifică operațiunile. Acest lucru vine în contextul în care exporturile globale de GNL au înregistrat cea mai scăzută creștere din 2015, ceea ce ar putea susține prețurile în condiții de piață restrânse. NATGAS (interval zilnic) Prețul gazelor naturale se tranzacționează în prezent peste nivelul de retragere Fibonacci de 61,8%. RSI se răcește după ce s-a apropiat de niveluri de supracumpărare, un model care a precedat istoric potențiale mișcări ascendente. MACD indică o divergență bullish puternică, consolidând posibilitatea continuării impulsului ascendent. Media exponențială de 30 de zile este poziționată deasupra nivelului de retragere Fibonacci de 23,6%, oferind o zonă de suport puternic pentru cumpărători. Pentru vânzători, acest nivel ar putea acționa ca o țintă semnificativă, semnalând o potențială schimbare dacă este depășit. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."