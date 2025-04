Graficul zilei - NZDUSD (18.04.2025)

Vineri, dolarul neozeelandez s-a tranzacționat în scădere față de dolarul american, stabilindu-se la 0,591 dolari, în condițiile în care datele privind inflația peste așteptări nu au reușit să deraieze așteptările privind noi reduceri ale ratei RBNZ. Creșterea inflației nu reușește să modifice calea de reducere a ratei Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Rata anuală a inflației din Noua Zeelandă a crescut la 2,5% în Q1 2025, ușor peste previziunile pieței de 2,3%, marcând prima creștere a ratei anuale din Q2 2022. În ciuda acestei creșteri, inflația rămâne confortabilă în intervalul țintă de 1-3% al RBNZ pentru al treilea trimestru consecutiv. Măsurătorile inflației de bază au continuat să scadă, mediana ponderată coborând de la 2,6% la 2,2%, consolidând așteptările că banca centrală își va continua ciclul de relaxare. Piețele se așteaptă în continuare la o nouă reducere de 25bps la reuniunea de politică monetară a RBNZ din 28 mai, ratele urmând să ajungă la 2,75% până la sfârșitul anului. Preocupările legate de războiul comercial afectează Kiwi Perechea NZD/USD și-a întrerupt recenta serie de câștiguri de șapte zile, în condițiile în care escaladarea tensiunilor comerciale dintre SUA și China aruncă o umbră asupra economiei Noii Zeelande, dependentă de exporturi. În calitate de exportator major de produse agricole către China, Noua Zeelandă rămâne deosebit de vulnerabilă la conflictul comercial în curs de desfășurare, tarifele de 145% impuse de președintele Trump asupra produselor chinezești determinând măsuri de retorsiune. Deși Trump și-a exprimat joi încrederea că un acord comercial ar putea fi finalizat în câteva săptămâni, incertitudinea continuă să limiteze potențialul de creștere al Kiwi. Redresarea economică internă prezintă semnale mixte Economia Noii Zeelande se află în primele etape ale redresării după ani de recesiune, presiunile asupra prețurilor interne atenuându-se treptat. Costurile legate de locuințe, care au fost un factor-cheie al inflației, dau semne de moderare. Creșterea anuală a chiriilor a încetinit la 3,7%, prima sa creștere sub 4% din 2021, în timp ce costurile locuințelor nou construite au crescut cu doar 1,9% în ultimul an - cea mai mică creștere anuală din 2010. Analiștii ANZ și-au ajustat recent previziunile pentru a include o reducere suplimentară a ratei la 2,5%, citând „tensiunile comerciale și incertitudinea continuă din jurul perspectivelor de creștere globală”. NZDUSD (interval zilnic) NZDUSD se tranzacționează în jurul nivelului de retragere Fibonacci de 50%. RSI continuă să prezinte o divergență ascendentă cu maxime în creștere și se retrage acum din teritoriul supracumpărării. Un model similar apare pe MACD, care ar putea începe, de asemenea, să se retragă.

