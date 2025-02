Graficul zilei - NZDUSD (19.02.2025)

Dolarul neozeelandez s-a depreciat inițial, înainte de a se redresa față de dolar astăzi, în condițiile în care Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) a efectuat a treia reducere consecutivă de 50 de puncte de bază, semnalând în același timp un ritm mai moderat pentru viitoarele reduceri. Perechea NZDUSD se tranzacționează în prezent la 0,5720, investitorii analizând orientările viitoare ale băncii centrale pe fondul evoluției rapide a dinamicii globale. Tranziția către reduceri măsurate ale ratelor Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil În cadrul celei mai recente acțiuni de politică monetară a RBNZ, rata oficială de numerar (Official Cash Rate - OCR) a fost redusă de la 4,25% la 3,75%, menținându-și poziția de una dintre cele mai agresive bănci centrale majore în ceea ce privește reducerea ratelor. Guvernatorul Adrian Orr a semnalat o tranziție către reduceri mai mici, de 25 de puncte, în aprilie și mai, sugerând o abordare mai calibrată, banca încercând să echilibreze redresarea economică cu gestionarea inflației. Această schimbare de strategie vine pe măsură ce banca centrală își exprimă încrederea tot mai mare în capacitatea sa de a gestiona presiunile asupra prețurilor, susținând în același timp creșterea economică. CPI vs rată. Sursa: Bloomberg L.P. Dinamica inflației și presiunile asupra prețurilor Perspectivele inflației prezintă o imagine complexă, previziunile actualizate ale RBNZ indicând o posibilă accelerare la 2,7% în cursul acestui an. Această proiecție este influențată de mai mulți factori, inclusiv de impactul fluctuațiilor cursului de schimb, de creșterea prețurilor la combustibili și de incertitudinea privind efectele politicii comerciale a SUA. Banca centrală a precizat că presiunile asupra prețurilor pe termen scurt pot rămâne volatile, pe măsură ce aceste diverse influențe se manifestă. Contextul global și incertitudinile comerciale Contextul global rămâne deosebit de dificil, piețele asimilând realegerea lui Donald Trump și noile amenințări tarifare, care au sporit îngrijorările cu privire la fluxurile comerciale internaționale. Așteptările privind creșterea economică la nivel mondial rămân reduse, în timp ce fragmentarea geoeconomică tot mai accentuată adaugă un alt nivel de complexitate perspectivelor. Situația politicilor în rândul principalelor bănci centrale continuă să fie divergentă, Reserve Bank of Australia abia își începe ciclul de relaxare, spre deosebire de calea mai avansată a RBNZ. Perspective și redresare economică Privind în perspectivă, RBNZ a estimat că OCR va scădea la aproximativ 3% până la sfârșitul anului, o reducere mai agresivă decât cea indicată anterior. Deși se anticipează o redresare economică în 2025, fluctuațiile valutare vor fi influențate de mai mulți factori cheie, inclusiv de viitoarele date privind PIB-ul intern, de evoluțiile politicii comerciale globale, de deciziile de investiții ale întreprinderilor și de performanța sectorului de export. Se așteaptă ca piața muncii să prezinte semne de îmbunătățire în a doua jumătate a anului 2025, ceea ce ar putea oferi un sprijin suplimentar monedei. NZDUSD (Interval D1) Perechea NZDUSD se tranzacționează la maximul său din ianuarie de 0,57224. Pentru ca impulsul ascendent să continue, SMA de 100 de zile ar trebui să fie retestat. Dacă se reușește, intervalul 0,5831 - 0,5912 ar putea intra în joc. Pe de altă parte, SMA de 50 de zile la 0,56427 acționează în prezent ca suport. RSI arată o divergență crescătoare cu maxime mai ridicate, în timp ce MACD continuă să se extindă.

