Graficul zilei: O nouă eră la Fed și umbra „hawkish” a BCE. EURUSD la un punct de cotitură

EURUSD începe sesiunea de astăzi într-o atmosferă vizibil tensionată, dar oarecum neuniformă, în care piața nu dispune de o singură narațiune dominantă. Pe de o parte, investitorii așteaptă deja cu nerăbdare decizia de diseară a Rezervei Federale, care ar putea stabili tonul pentru dolarul american în următoarele săptămâni. Pe de altă parte, Europa refuză să treacă în plan secund, întrucât datele recente privind inflația subliniază încă o dată că situația BCE și viitoarea sa reacție de politică monetară la presiunile asupra prețurilor rămân nerezolvate. În practică, EURUSD se tranzacționează într-un context în care nicio poveste clară nu a preluat controlul. Participanții la piață încearcă simultan să ia în calcul Fed, BCE și divergența tot mai mare dintre acestea, ceea ce sporește în mod natural volatilitatea și înseamnă că orice impuls nou poate schimba rapid echilibrul forțelor. Într-un astfel de context, perechea valutară devine deosebit de sensibilă la schimbările de așteptări, mai ales într-o zi plină de evenimente macroeconomice majore. Sursa: xStation 5 Ce determină evoluția EURUSD astăzi? Debutul lui Kevin Warsh și testul de credibilitate al Fed Ședința de astăzi a Rezervei Federale are o semnificație specială, fiind prima sub conducerea lui Kevin Warsh. Piețele sunt aproape în totalitate de acord că ratele dobânzilor vor rămâne neschimbate în intervalul 3,50–3,75%, dar decizia în sine nu este punctul central. Mult mai important va fi tonul comunicării și modul în care noul președinte al Fed va contura traiectoria viitoare a politicii monetare. Warsh preia conducerea într-un moment în care inflația din SUA rămâne persistentă, iar economia continuă să dea dovadă de o reziliență relativă, limitând marja pentru un ciclu de relaxare monetară timpurie. Acest lucru face ca mesajul de astăzi să fie, potențial, un semnal de orientare pentru întregul ciclu al Fed. Chiar și o schimbare subtilă către o poziție mai „hawkish” ar putea consolida dolarul american și ar putea exercita o presiune descendentă asupra perechii EURUSD. Europa: inflația în linie cu previziunile, dar presiunea persistă Pe plan european, astăzi a avut loc publicarea datelor finale privind inflația IAPC din luna mai. Valoarea de 3,2% față de aceeași perioadă a anului trecut s-a situat exact în linie cu așteptările consensuale, ceea ce contribuie la stabilizarea poziționării pe termen scurt a pieței. Cu toate acestea, aceasta nu schimbă imaginea de ansamblu, în care inflația rămâne ridicată comparativ cu anul trecut. Acest lucru menține presiunile asupra prețurilor ferm în atenția Băncii Centrale Europene. Se acordă în continuare o atenție deosebită inflației de bază persistente și componentei serviciilor, ambele neprezentând încă o tendință dezinflaționistă clară. BCE și riscurile crescânde de noi măsuri de înăsprire Lipsa oricărei surprize pozitive în datele privind inflația plasează BCE într-o poziție dificilă. După recenta majorare a ratei dobânzii, piețele reevaluează din nou dacă ciclul de înăsprire s-a încheiat cu adevărat. Dacă presiunile asupra prețurilor în sectorul serviciilor rămân ridicate și inflația de bază nu se atenuează în mod semnificativ, Banca Centrală Europeană ar putea fi nevoită să ia o altă măsură în cursul acestui an. Un astfel de scenariu limitează potențialul de depreciere al euro și acționează ca un contrapondent important la puterea dolarului american. Tabloul pieței: tensiune între două bănci centrale EURUSD rămâne o piață determinată de două narațiuni opuse. Pe de o parte, investitorii sunt concentrați asupra Fed și asupra impactului acesteia asupra aprecierii dolarului american. Pe de altă parte, inflația persistentă din Europa continuă să susțină așteptările prudente privind BCE. În acest context, piețele devin extrem de sensibile la comunicarea băncilor centrale, în timp ce structura tehnică a evoluției prețurilor întărește senzația unui echilibru fragil, vulnerabil la schimbări bruște. Concluzii Ședința de astăzi a perechii EURUSD este modelată de două forțe opuse care, în mare măsură, se compensează reciproc

Fed rămâne principalul motor al dolarului american și ar putea da tonul pentru perioada următoare

Europa continuă să se confrunte cu o inflație persistentă, fără semne clare de atenuare semnificativă

Piața rămâne într-o stare de așteptare, fără o perspectivă dominantă

Rezoluția cheie va veni probabil abia după decizia Fed din această seară și conferința de presă

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