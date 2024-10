Graficul zilei - OIL (04.10.2024)

Piețele petrolului au înregistrat ieri o creștere spectaculoasă, țițeiul Brent sărind cu 5% pentru a ajunge la 77,62 USD pe baril, cel mai ridicat nivel din ultima lună. Această creștere bruscă are loc pe fondul escaladării tensiunilor în Orientul Mijlociu și al speculațiilor tot mai numeroase cu privire la potențiale lovituri israeliene asupra infrastructurii petroliere iraniene. Țițeiul West Texas Intermediate (WTI) a reflectat această tendință ascendentă, stabilindu-se la 73,71 dolari, marcând o creștere de 5,15% pentru ziua respectivă. Astăzi, petrolul continuă raliul, țițeiul Brent câștigând 0,83%, ajungând la 78,16 dolari, iar țițeiul WTI a crescut cu peste 0,8%, la 74,27 dolari. Catalizatorul acestei creșteri bruște a fost un comentariu din partea președintelui SUA, Joe Biden. Întrebat despre posibilitatea ca Israelul să atace instalațiile petroliere ale Iranului, Biden a declarat că „discutăm despre asta”. Această remarcă a provocat o undă de șoc pe piețele petroliere, stârnind temeri cu privire la posibile perturbări ale aprovizionării globale cu țiței. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Printre principalii factori care au determinat creșterea prețului petrolului se numără: Tensiunile geopolitice: Conflictul în curs de desfășurare dintre Israel și Iran a escaladat, recentul atac cu rachete al Iranului asupra Israelului generând îngrijorări cu privire la represalii. Temerile legate de întreruperea aprovizionării: Orice atac asupra infrastructurii petroliere iraniene ar putea avea un impact semnificativ asupra aprovizionării globale cu petrol, Iranul fiind al șaptelea mare producător de petrol din lume. Preocupări legate de strâmtoarea Ormuz: Îngrijorările legate de potențiale blocaje pe această rută critică de transport maritim, prin care trece o treime din traficul de petroliere, sporesc neliniștea pieței. Creșterea primei de risc: Riscurile geopolitice sporite îi împing pe traderi să evalueze o primă de risc mai mare pentru petrol. Prețurile petrolului au fost volatile de la începutul săptămânii din cauza escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Cea mai importantă dintre acestea este tensiunea geopolitică actuală dintre Israel și Iran, care a escaladat în urma recentului atac cu rachete al Iranului asupra Israelului. Acest lucru a generat îngrijorări cu privire la acțiunile de retorsiune și la impactul lor potențial asupra lanțurilor de aprovizionare cu petrol. Temerile privind întreruperea aprovizionării sunt deosebit de acute, având în vedere statutul Iranului de al șaptelea mare producător de petrol din lume. La neliniștea pieței se adaugă îngrijorările cu privire la eventualele blocaje în Strâmtoarea Ormuz, o rută de transport maritim critică prin care trece o treime din traficul mondial de petroliere. Riscurile geopolitice sporite îi determină pe traderi să evalueze o primă de risc mai mare pentru petrol, contribuind la creșterea generală a prețului. Analiștii pieței sunt împărțiți în ceea ce privește potențialul impact pe termen lung al acestor evoluții. Unii avertizează că prețurile petrolului ar putea crește și mai mult dacă Israelul atacă rafinăriile iraniene, iar Teheranul ripostează atacând alte câmpuri petroliere și rafinării din regiune. Alții, cu toate acestea, atrag atenția asupra factorilor atenuanți, cum ar fi cererea slabă din China și capacitatea de rezervă a producătorilor OPEC+ de peste 5 milioane de barili pe zi, care ar putea contribui la compensarea eventualelor întreruperi ale aprovizionării. Implicațiile globale ale acestei creșteri a prețurilor sunt semnificative și cu multiple fațete. Există preocupări din ce în ce mai mari cu privire la inflație, deoarece orice creștere prelungită a prețurilor la energie ridică posibilitatea creșterii prețurilor la benzină și a facturilor la gaz și electricitate. Guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey, a subliniat aceste preocupări joi, avertizând cu privire la impactul potențial „foarte serios” și declarând că urmărește evoluțiile „extrem de îndeaproape”. Graficul sezonalității. Sursa: Bloomberg L.P. Pentru traderi și investitori, mai mulți factori cheie vor fi cruciali de urmărit în următoarele zile. Printre aceștia se numără orice anunțuri sau acțiuni din partea Israelului cu privire la potențiale lovituri asupra infrastructurii petroliere iraniene, răspunsul Iranului la potențiale amenințări sau acțiuni împotriva instalațiilor sale petroliere și mișcările din Strâmtoarea Ormuz care ar putea afecta traficul petrolier. În plus, vor fi monitorizate îndeaproape declarațiile membrilor OPEC+ cu privire la potențialele creșteri ale ofertei pentru a compensa eventualele întreruperi precum și datele economice globale, în special cele din China, care ar putea afecta previziunile privind cererea de petrol. De asemenea, sezonalitatea va juca un rol important, lunile octombrie și noiembrie fiind din punct de vedere istoric luni slabe pentru petrol. În timp ce creșterea actuală a prețurilor petrolului este semnificativă, este demn de remarcat faptul că reacția a fost mult mai moderată decât răspunsul la invazia Rusiei în Ucraina în 2022. Cu toate acestea, situația rămâne fluidă, iar orice escaladare suplimentară ar putea duce la mișcări mai dramatice ale prețurilor în următoarele zile și săptămâni. Cea mai mare creștere a fost vizibilă din punct de vedere istoric în prima săptămână de la declanșarea tensiunilor geopolitice. Sustenabilitatea acestei creșteri a prețurilor va depinde în mare măsură de faptul dacă tensiunile din Orientul Mijlociu vor continua să escaladeze și vor duce la întreruperi reale ale aprovizionării cu petrol. Pe măsură ce situația continuă să evolueze, participanții la piață vor trebui să rămână vigilenți și pregătiți pentru volatilitate. Petrol (interval D1) Contractul Brent Crude, reprezentat de ticker-ul OIL, se apropie de nivelul de retragere Fibonacci de 50%, care nu a fost un factor major în mișcările anterioare ale prețurilor. Nivelurile cheie de urmărit sunt SMA de 100 de zile, urmat de retragerea Fibonacci de 61,8%, care a acționat ca rezistență anterior. Pentru ca vânzătorii să preia controlul, nivelul de retragere Fibonacci de 38,2%, aliniat cu SMA de 50 de zile de la 76 USD, este punctul critic de preț care trebuie depășit. În prezent, toate oscilatoarele arată o divergență crescătoare clară atât pe graficul zilnic, cât și pe cel săptămânal, deși MACD nu a emis încă un semnal de cumpărare pe graficul săptămânal. Sursa: xStation

