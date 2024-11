Graficul zilei - OIL (19.11.2024)

Prețul petrolului a crescut ieri cu peste 3%, Brent ajungând la 73,12 dolari, iar WTI la 69,16 dolari, în principal din cauza întreruperilor semnificative ale aprovizionării și a escaladării tensiunilor geopolitice. Reacția imediată a pieței a venit ca urmare a veștii unei opriri complete a producției la câmpul Johan Sverdrup din Norvegia, cel mai mare câmp petrolifer din Europa de Vest, care produce 755.000 de barili pe zi, din cauza unei pene de curent pe uscat. În plus, câmpul Tengiz din Kazahstan, operat de Chevron, a redus producția cu 28-30% din cauza lucrărilor de întreținere la un cazan de căldură reziduală, reparațiile urmând să continue până la 23 noiembrie. Aceste întreruperi combinate au eliminat temporar aproape 1 milion de barili pe zi din oferta globală. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Rafinăriile de pe Coasta Golfului din SUA funcționează în prezent la cele mai ridicate rate sezoniere din ultimele trei decenii, procesând 9,31 milioane de barili pe zi. Această creștere a activității este determinată de cererea robustă de produse din Mexic și Brazilia, exporturile de produse din SUA urmând să ajungă la 2,96 milioane de barili pe zi în această lună, ceea ce reprezintă cel mai ridicat nivel din ultimii șapte ani. Cererea puternică de export a împins marjele de rafinare (3-2-1 crack spread) la cele mai ridicate niveluri din august. Piața reacționează, de asemenea, la escaladarea tensiunilor în conflictul Rusia-Ucraina, deoarece administrația Biden a permis Ucrainei să utilizeze arme fabricate în SUA pentru atacuri în adâncime în Rusia. Această evoluție a introdus o primă suplimentară de risc geopolitic în prețurile petrolului, în special după cel mai mare atac aerian al Rusiei asupra Ucrainei din ultimele aproape trei luni. Între timp, marile companii petroliere, inclusiv BP, Shell și Equinor, se reorientează către investițiile tradiționale în petrol și gaze, reducându-și planurile de tranziție energetică pe fondul preocupărilor legate de rentabilitatea surselor regenerabile de energie. Această schimbare strategică are loc în pofida previziunilor AIE privind un vârf al cererii de petrol până la sfârșitul deceniului și a previziunilor privind un potențial surplus de aprovizionare de 1 milion de barili pe zi până în 2025. Structura pieței WTI s-a transformat în contango pentru prima dată din februarie 2024, înainte de expirarea contractului din decembrie, ceea ce indică preocupări legate de supraofertă pe termen scurt, în ciuda întreruperilor actuale ale aprovizionării. Această evoluție tehnică, combinată cu o creștere a diferenței Brent-WTI, sugerează o complexitate subiacentă a pieței, pe măsură ce comercianții pun în balanță constrângerile imediate ale ofertei cu incertitudinile cererii pe termen mai lung. Petrol (interval D1) Petrolul se tranzacționează în apropierea rezistenței cheie la nivelul de retragere Fibonacci de 23,6%. RSI arată o divergență crescătoare treptată, iar MACD se apropie de un potențial semnal de cumpărare. Cumpărătorii urmăresc să retesteze SMA de 50 de zile la 74,04 dolari, în timp ce vânzătorii se concentrează pe minimele din septembrie. Sursa: xStation

