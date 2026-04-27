Graficul zilei: OIL(27.04.2026)

Petrolul Brent a început săptămână în creștere, tranzacționându-se la 101,56 USD pe baril (+1,81%), cu un maxim zilnic de 102,15 USD. Pe graficul zilnic, prețul s-a îndepărtat clar de mediile mobile cheie — EMA50 se situează la 91,66 USD, EMA100 la 83,44 USD și EMA200 la 76,83 USD — confirmând tendința ascendentă puternică care persistă de multe săptămâni. RSI(14) la 56,01 indică un impuls ascendent moderat, fără semne de supra-cumpărare a pieței. Situația geopolitică din jurul Strâmtorii Hormuz rămâne principalul factor care determină prețurile petrolului. În urma vizitelor în Pakistan și Oman, ministrul iranian de externe Araghchi a anunțat continuarea consultărilor cu Sultanatul privind tranzitul în condiții de siguranță prin strâmtoare, ceea ce piața a interpretat inițial ca un semn de detensionare — WTI a scăzut de la maximul zilnic de 96,68 USD la aproximativ 95,35 USD. Cu toate acestea, este necesară prudență: controlul asupra Strâmtorii Hormuz rămâne principalul atu al Teheranului și este dificil să ne așteptăm ca Iranul să renunțe la acesta înainte de a obține concesii în problema nucleară. Trump, la rândul său, a clarificat că va menține blocada navală ca instrument de presiune, iar orice „deschidere” a strâmtorii ar fi, în cel mai bun caz, un gest simbolic al Iranului în schimbul ridicării blocadei. Evenimentul principal al zilei îl constituie ședința din Camera de criză convocată de Trump, al cărei rezultat ar putea determina o creștere bruscă a prețurilor petrolului. Privind în ansamblu săptămâna, piața petrolului va reacționa la deciziile luate de Fed, BCE și BoE, precum și la datele macroeconomice (PCE, PIB, ISM), iar orice știri din Orientul Mijlociu ar putea declanșa o volatilitate accentuată pe o piață a materiilor prime deja tensionată. Sursa: xStation

