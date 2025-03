Graficul zilei - OIL.WTI (21.03.2025)

Prețul petrolului a scăzut ușor vineri, asigurându-și a doua săptămână consecutivă de creșteri, în condițiile în care noile sancțiuni americane asupra Iranului și noile planuri de reducere a producției OPEC+ au alimentat așteptările privind o ofertă mai restrânsă. Petrolul Brent a scăzut cu 0,17%, la 71,59 dolari pe baril, în timp ce WTI a scăzut cu 0,42%, la 68,20 dolari, ambii indici de referință fiind pe cale să înregistreze cele mai mari creșteri săptămânale de la începutul lunii ianuarie 2025. SUA intensifică sancțiunile împotriva Iranului Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Într-o schimbare semnificativă de politică, Trezoreria SUA a anunțat joi a patra rundă de sancțiuni legate de Iran, vizând pentru prima dată o rafinărie chineză independentă, printre alte entități implicate în transportul țițeiului iranian către China. Analiștii de la RBC Capital Markets au numit acest lucru „o escaladare clară a politicii de sancțiuni”, menționând că „în timp ce implicațiile fizice sunt minime, credem că este rezonabil ca prima de risc să fie luată mai în serios”. Planurile de conformitate ale OPEC+ susțin prețurile Petrolul a beneficiat de un sprijin suplimentar din partea noului mecanism de compensare al OPEC+ anunțat joi, care cere ca șapte membri să reducă în continuare producția pentru a compensa depășirea nivelurilor de producție convenite. Planul ar reprezenta reduceri lunare între 189.000 și 435.000 de barili pe zi, care s-ar extinde până în iunie 2026. Tensiunile geopolitice susțin prețurile Tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să susțină prețurile țițeiului, Hamas lansând rachete asupra Tel Aviv, după trei zile de atacuri israeliene asupra Gaza. „Perspectiva unei campanii americane prelungite împotriva Houthis se combină cu ofensiva Israelului din Gaza pentru a readuce petrolul în centrul atenției”, a remarcat Chris Beauchamp de la IG. Perspectiva analiștilor În ciuda acestor factori de creștere, analiștii rămân prudenți cu privire la capacitatea OPEC+ de a pune în aplicare în mod eficient mecanismul de compensare. „Deși grupul împărtășește un plan de reducere a compensațiilor, aceasta nu înseamnă cu siguranță că membrii îl vor urma. O mână de membri au produs în mod constant peste nivelurile lor țintă de producție”, au notat analiștii ING, subliniind că organizația a avut puțin succes în ceea ce privește conformitatea de la introducerea mecanismului în urmă cu cinci ani. Câștigul săptămânal al petrolului vine pe fondul evoluțiilor politice din SUA, în condițiile în care directorii din sectorul energetic s-au întâlnit miercuri cu președintele Trump pentru a discuta despre accelerarea autorizării mai degrabă decât despre scăderea prețurilor la țiței, care au scăzut de la 75,89 dolari la 67,16 dolari de la revenirea lui Trump la Casa Albă. OIL.WTI (Interval D1) Prețul OIL.WTI se apropie de nivelul de retragere Fibonacci 23,6%, care a acționat anterior ca suport în timpul trendului descendent. Cumpărătorii vor viza rezistența din jurul nivelului de retragere Fibonacci de 38,2%, în timp ce vânzători vor viza o retestare a minimelor din noiembrie. RSI formează o divergență crescătoare, cu rezistență în jurul nivelului 51. Între timp, MACD este pe cale să înregistreze un maxim în creștere, după o încrucișare crescătoare.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."