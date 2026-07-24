Graficul zilei 🚩Petrolul se retrage pentru a testa pragul de 92,5 dolari pe baril (24.07.2026)

Aspecte esențiale Donald Trump a avertizat asupra unor noi atacuri asupra Iranului, însă prețurile petrolului înregistrează astăzi o ușoară scădere, ajungând la 92,5 dolari pe baril.

Investitorii urmăresc cu atenție evoluția conflictului în contextul alegerilor intermediare din SUA programate pentru această toamnă.

Contractele futures pe petrolul Brent (OIL) înregistrează astăzi o ușoară scădere, dar continuă să se tranzacționeze în apropierea nivelului de 92,5 dolari pe baril, după ce au înregistrat o creștere de aproximativ 35% de la începutul lunii. Ieri, Donald Trump a avertizat că ia în considerare un atac militar împotriva Iranului mai amplu decât oricând și a declarat că este pe punctul de a lua o decizie finală. Deși acest lucru nu înseamnă neapărat că o acțiune militară este iminentă, subliniază nivelul excepțional de ridicat al tensiunilor dintre cele două țări, niciuna dintre părți nepărând în prezent să considere dezamorsarea conflictului ca fiind cel mai probabil rezultat. Pe de altă parte, Casa Albă este din ce în ce mai conștientă de alegerile intermediare din SUA programate pentru această toamnă. Considerațiile politice ar putea reduce disponibilitatea administrației de a susține un conflict prelungit în a doua jumătate a anului, ceea ce ar putea restrânge perioada de luare a deciziilor privind o eventuală escaladare la următoarele săptămâni, înainte ca campania electorală să se intensifice.

Dacă, în cele din urmă, o escaladare majoră nu se va materializa, investitorii ar putea să ia din ce în ce mai mult în calcul revenirea la negocierile diplomatice ca scenariu cel mai probabil. În acest caz, menținerea prețurilor petrolului la un nivel sustenabil de peste 100 de dolari pe baril s-ar putea dovedi dificilă în lunile următoare, în ciuda pieței fizice restrânse din prezent.

Între timp, atacurile continue ale grupării Houthi asupra transportului maritim comercial din Marea Roșie și posibilitatea unei acțiuni militare mai ample a SUA împotriva Iranului mențin riscurile legate de aprovizionare la un nivel ridicat. Investitorii se tem, de asemenea, că stocurile globale relativ scăzute de petrol ar putea amplifica orice șoc de aprovizionare în cazul în care rutele de transport sau producția ar fi perturbate și mai mult.

Prețurile mai ridicate ale petrolului sporesc din nou riscul unei inflații persistente, susținând randamentele obligațiunilor de stat și încurajând potențial băncile centrale să mențină ratele dobânzilor la un nivel ridicat pentru o perioadă mai lungă. În același timp, energia mai scumpă afectează perspectivele economice globale, prin creșterea costurilor de transport, de producție și ale energiei electrice, reducând în același timp puterea de cumpărare reală a gospodăriilor. Analiza tehnică a OIL (Interval D1) Pe graficul zilnic, țițeiul Brent se tranzacționează între nivelurile de retragere Fibonacci de 38,2% și 61,8% ale mișcării descendente anterioare. Zona de 98 USD pe baril (retragere Fibonacci de 61,8%) și cea de 102,5 USD pe baril (retragere Fibonacci de 71,6%) reprezintă în prezent nivelurile cheie de rezistență care trebuie urmărite. Pe partea descendentă, nivelurile importante de suport se află în apropierea valorilor de 87 USD și 81 USD pe baril, corespunzând nivelurilor de retragere Fibonacci de 38,2% și, respectiv, 23,6%. Sursă: xStation5

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