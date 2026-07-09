Graficul zilei 🚩 Prețul petrolului scade de la 80 de dolari, în ciuda tensiunilor dintre SUA și Iran. Ce urmează?

Petrolul Brent (OIL) a înregistrat o creștere pe fondul celei mai recente escaladări a conflictului din Orientul Mijlociu, dar, în ciuda atacurilor asupra instalațiilor militare iraniene și a măsurilor de retaliere ale Teheranului împotriva bazelor americane din regiune, piața petrolului a rămas relativ calmă. Contractul a înregistrat o revenire de peste 10% față de minimul recent, dar avansul s-a oprit aproape exact la nivelul de retragere Fibonacci de 23,6% al scăderii din luna mai a acestui an, în jurul valorii de 80,7 USD pe baril. Din perspectivă tehnică, acest nivel ar putea declanșa o nouă mișcare descendentă, zona 73–75 USD conturându-se ca următoarea zonă cheie de suport. Pe de altă parte, o străpungere decisivă în sus ar crește probabilitatea unei mișcări către 84–87 USD pe baril, unde converg media mobilă exponențială pe 200 de zile (EMA200) și retragerea Fibonacci de 38,2%.

OIL (grafic D1)

Sursă: xStation 5

Graficul de mai jos ilustrează structura pe termen a contractelor futures pe petrolul Brent, în special diferența dintre contractul futures cu scadența cea mai apropiată (C01) și un contract cu scadență mult mai îndepărtată (C013). Diferența actuală de aproximativ 4,5 USD pe baril sugerează că, în ciuda unei scăderi bruște față de maximele din acest an, piața încă include în preț o restrângere semnificativă a ofertei pe termen scurt.

Linia roșie reprezintă diferența de preț dintre contractul futures cu scadența imediată și cel cu scadență mai îndepărtată. Spread-ul actual se situează la aproximativ 4,49 USD pe baril. Un spread pozitiv înseamnă că contractul cu scadența imediată se tranzacționează la un preț mai mare decât cel cu scadență mai îndepărtată, indicând o piață în „backwardation”. Acest lucru reflectă, de obicei, o ofertă fizică redusă sau o cerere pe termen scurt excepțional de puternică pentru țiței.

Cu cât spread-ul este mai mare, cu atât este mai mare prima pe care traderii sunt dispuși să o plătească pentru livrarea imediată. Acest lucru explică creșterile bruște observate după invazia Rusiei în Ucraina în 2022 și din nou în timpul escaladării tensiunilor geopolitice care au implicat Iranul în 2026.

Când diferența scade la zero sau devine negativă, piața trece în contango, ceea ce înseamnă că contractele cu scadență mai îndepărtată se tranzacționează la un preț mai mare decât contractul cu scadența cea mai apropiată. O astfel de structură semnalează de obicei condiții de ofertă confortabile, stocuri ridicate sau așteptări privind o cerere mai slabă. Acesta nu este cazul în prezent.

Sursă: Bloomberg Finance L.P.

Graficul compară evoluția prețului țițeiului Brent în contextul principalelor evenimente geopolitice, prezentând randamentele înregistrate în perioada cuprinsă între 50 de zile înainte și 200 de zile după fiecare eveniment. În timp ce unele conflicte, precum Războiul din Golf și invazia Rusiei în Ucraina, au declanșat creșteri prelungite ale prețului petrolului, multe altele au dus doar la creșteri temporare ale prețurilor, care s-au estompat în timp. Actualul conflict dintre Israel și Iran a generat până în prezent o creștere moderată în comparație cu șocurile geopolitice majore anterioare. În medie, evenimentele geopolitice au generat doar câștiguri limitate pe termen lung în ceea ce privește prețurile petrolului, așa cum ilustrează randamentul mediu relativ constant. Acest lucru sugerează că, dacă întreruperile în aprovizionare nu se prelungesc, riscul geopolitic în sine este adesea insuficient pentru a susține o piață bullish durabilă a petrolului brut.

Sursă: Bloomberg Finance L.P., XTB Research