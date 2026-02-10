Graficul zilei 🗽 US100 continuă să se redreseze pe fondul rezultatelor financiare din SUA

Contractele futures Nasdaq 100 (US100) au crescut astăzi cu 0,15%, apropiindu-se de pragul de 26.000. Indicele pare să fie la un pas de a atinge un nivel record, chiar dacă vânzările masive ale unor giganți din domeniul tehnologiei precum Microsoft și Palantir, continuă. Între timp, sezonul de raportare a rezultatelor financiare pentru Q4 2025 a trecut deja de jumătatea perioadei, iar piața primește o serie de semnale care pot fi interpretate fără a fi exagerate. Imaginea este consistentă și repetabilă: companiile își îndeplinesc obiectivele, revizuirile sunt în creștere, iar creșterea profiturilor rămâne în două cifre. Ce știm cu siguranță (59% dintre companiile din S&P 500 au raportat rezultatele) 76% dintre companii au depășit așteptările privind EPS, iar 73% au depășit așteptările privind veniturile.

Câștigurile raportate sunt, în medie, cu 7,6% peste estimări , în general în linie cu istoricul (între mediile pe 5 și 10 ani).

Veniturile sunt, în medie, cu 1,4% peste estimări (sub media pe 5 ani de 2,0%, dar în linie cu media pe 10 ani de 1,4%).

Rata combinată de creștere a profiturilor se situează la 13,0% YoY pentru S&P 500. Dacă se menține, acesta ar fi al cincilea trimestru consecutiv de creștere a profiturilor de două cifre.

Rata combinată de creștere a veniturilor este de 8,8% față de aceeași perioadă a anului trecut , ceea ce ar fi cel mai puternic ritm de creștere din trimestrul al treilea al anului 2022 (11,0%) și al 21-lea trimestru consecutiv de creștere a veniturilor pentru acest indice.

Revizuiri în cursul sezonului: la 31 decembrie, piața includea în preț o creștere a câștigurilor de 8,3% pentru Q4; astăzi, aceasta este de 13,0% , reflectând surprize pozitive ale EPS și o tendință ascendentă în ansamblu.

Previziuni pentru Q1 2026: 23 de companii au emis previziuni negative ale EPS, în timp ce 28 au emis previziuni pozitive.

P/E pe 12 luni al S&P 500 este de 21,5 , peste media pe 5 ani (20,0) și media pe 10 ani (18,8) . Acest lucru este important, deoarece piața nu este „ieftină”, astfel încât calitatea rezultatelor financiare are o pondere suplimentară. De ce companiile din domeniul tehnologic și cele expuse la nivel global par mai atractive în acest moment? Un aspect practic al datelor este expunerea geografică a veniturilor. Având în vedere slăbirea dolarului american, companiile care generează mai multe vânzări în afara SUA înregistrează o creștere clar mai puternică. Companii cu >50% din vânzări în SUA: câștiguri +10,0% față de anul precedent , venituri +7,7% față de anul precedent

Companii cu >50% din vânzări în afara SUA: câștiguri +17,7% față de anul precedent , venituri +11,9% față de anul precedent Iată nuanța analitică cheie: NVIDIA este cel mai mare contributor individual la această performanță superioară. Excluzând NVIDIA din grupul „cu expunere internațională mai mare”, creșterea se reduce la câștiguri +12,0% și venituri +9,9%. Diferența se micșorează, dar nu dispare, sugerând că factorul favorabil al cursului de schimb și expunerea globală mai largă sunt reale, NVDA oferind un impuls suplimentar. Ce a determinat accelerarea ratei de creștere în ultimele zile? În ultima săptămână, îmbunătățirea ratei de creștere a profiturilor a fost determinată în principal de surprizele pozitive ale EPS, conduse de serviciile de comunicații, sănătate și finanțe .

De la 31 decembrie, cele mai mari contribuții la accelerarea ratei de creștere a câștigurilor au venit din partea sectoarelor industriale, tehnologiei informației și serviciilor de comunicații .

În ceea ce privește veniturile (de la 31 decembrie), cele mai mari contribuții la îmbunătățirea creșterii veniturilor au venit din partea sectoarelor tehnologiei informației, serviciilor de comunicații, sănătății și industriei .

9 din 11 sectoare raportează o creștere a câștigurilor de la an la an, conduse de sectoarele tehnologiei informației, industriei și serviciilor de comunicații .

Două sectoare raportează scăderi ale câștigurilor față de aceeași perioadă a anului trecut: bunuri de consum discreționare și sănătate . US100 (Interval H1) US100 se tranzacționează peste EMA pe 200 de perioade (linia roșie) și se situează cu aproximativ 1.000 de puncte sub maximul istoric de aproape 26.400. Sursa: xStation 5 Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."