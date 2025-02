Graficul zilei - US500 (04.02.2025)

Indicii americani au început săptămâna într-o notă slabă, deși contractul S&P 500 (US500) a găsit suport la 5.950 de puncte, poate sugera că Wall Street are încă un apetit pentru o repetare a modelului de săptămâna trecută - în care scăderile de luni au fost recuperate treptat până vineri. Cu toate acestea, o mare parte din revenirea de săptămâna trecută a fost ștearsă vineri seara, iar după sfârșitul săptămânii, indicii au deschis cu un decalaj descendent considerabil, semnalând dominația ofertei, care se reflectă și în volumele de tranzacționare. Datele de săptămâna trecută au arătat că fondurile speculative au vândut acțiuni într-un ritm record timp de câteva săptămâni , consolidând sentimentul de scădere a riscului pe fondul incertitudinii legate de tarife și de impactul potențial al acestora. În același timp, finalitatea tarifelor rămâne incertă , deoarece Trump le-ar putea încă revoca sau modifica până mâine.

Pe frontul corporativ, Alphabet (GOOGL.US) urmează să publice mâine rezultatele, urmată de Amazon (AMZN.US) joi după închiderea pieței . Astăzi, Palantir (PLTR.US) și Tyson Foods (TSN.US) vor raporta, dar indiferent de rezultatele lor, este probabil ca niciuna să nu aibă un impact semnificativ asupra sentimentului general al pieței. Piața se va concentra în continuare pe Donald Trump și pe potențialul răspuns al Chinei la noile tarife de 10% la mărfurile chinezești. Conform estimărilor modelului Federal Reserve, dacă Mexicul, Canada și China ripostează cu tarife echivalente, inflația PCE din SUA ar putea crește cu 0,7 puncte procentuale, în timp ce PIB-ul în 2025 ar putea fi mai mic cu 1,2 puncte procentuale. Acest scenariu generează îngrijorări cu privire la o posibilă încetinire economică, o inflație mai mare și o presiune susținută asupra Fed pentru a menține ratele dobânzilor ridicate, toate acestea fiind negative pentru piața bursieră. Întrebarea cheie este dacă orice veste din următoarele ore sau zile va contribui la atenuarea acestor îngrijorări și la reducerea fricii de pe piață. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil US500 (Interval H1) Analizând modelul de tranzacționare al contractelor futures pe S&P 500 (US500), am observat patru corecții semnificative începând cu a doua jumătate a lunii decembrie 2024, fiecare cu un interval similar de aproximativ 200 de puncte. Dacă un impuls descendent similar se desfășoară de la nivelurile actuale, am putea asista la un test al nivelului de 5.800 de puncte, care se aliniază, de asemenea, cu minimul local din ianuarie 2025. Dimpotrivă, dacă o revenire de la nivelurile actuale continuă, aceasta ar putea semnala formarea unui model puternic bullish Double Bottom în apropiere de 6.000 de puncte. Pentru ca acest scenariu bullish să se materializeze, nivelurile cheie de rezistență pe termen mediu ar fi 6.060 de puncte (nivelul pre-gap) și 6.130 de puncte (maximele locale recente). Sursa: xStation 5

