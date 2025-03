Graficul zilei - US500 (12.03.2025)

Indicii de pe Wall Street înregistrează creșteri ușoare înainte de publicarea datelor CPI din SUA pentru luna februarie, programată pentru 14:30 ora României. Investitorii par să spere că datele vor oferi o ușurare pieței, fiind ușor mai mici sau în linie cu așteptările. Privind cele mai recente date de poziționare pentru dealerii de opțiuni pe S&P 500, putem vedea că presiunea de vânzare în acest grup a crescut începând de ieri. Între timp, gamma (GEX), deși încă negativă, a crescut, ceea ce ar putea indica faptul că presiunea descendentă de pe Wall Street începe să se stabilizeze. Un raport CPI optimist ar putea servi drept declanșator pentru o revenire după recenta serie de scăderi de pe piața americană. 14:30 ora României - SUA, inflația CPI pentru februarie: 2,9% YoY așteptat vs 3% anterior (0,3% MoM vs 0,5% anterior) Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Core CPI: 3,2% YoY vs 3,3% anterior (0,3% MoM vs 0,4% anterior) Cu toate acestea, sentimentul pieței din SUA pare să rămână moderat cel puțin până la publicarea CPI deoarece investitorii vor trebui să evalueze riscul unei potențiale dezamăgiri. În special, cele mai recente citiri CPI și PPI pentru luna ianuarie au arătat o creștere a inflației, care nu a fost confirmată de datele PCE. Cu toate acestea, datele recente sugerează că așteptările privind inflația în SUA au crescut, ceea ce ar putea indica faptul că CPI din februarie ar putea depăși previziunile. Acest scenariu pare să fie cel mai „riscant” din perspectiva sentimentului actual al pieței bursiere și a așteptărilor privind politica Rezervei Federale. Investitorii încă anticipează o reducere a ratei în luna mai, mai ales după ultimele date dezamăgitoare privind consumul și citirile mixte ISM din sectoarele de producție și servicii. US500 (interval D1) Contractul futures S&P 500 (US500) înregistrează o ușoară revenire de la minimele recente și a reușit să se redreseze în raport cu retragerea Fibonacci de 23,6% a valului ascendent din 2022. Primul nivel de rezistență semnificativ este în jurul valorii de 5.800 de puncte, unde se află EMA200 de 200 de sesiuni (linia roșie).

Sursa: xStation 5

