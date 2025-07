Graficul zilei - USDCAD (11.07.2025)

Dolarul canadian a scăzut astăzi cu peste 0,3% față de dolarul american, în urma anunțului privind introducerea unor noi tarife de 35% pentru produsele canadiene. Perechea USDCAD a ricoșat din zona de rezistență situată în jurul valorii de 1,373 - 1,375, susținută de declarațiile liniștitoare ale oficialilor canadieni. Cu toate acestea, datele viitoare privind piața muncii ar putea reînnoi presiunea ascendentă asupra perechii. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: xStation 5 Tensiunile dintre SUA și Canada se reînnoiesc La începutul acestei săptămâni, părea că tensiunile comerciale dintre SUA și cel mai mare partener comercial al său (în afara UE) se atenuau. Recenta întâlnire dintre Donald Trump și premierul canadian Mark Carney a fost marcată de flexibilitate și de dorința comună de a sprijini competitivitatea nord-americană. Ambele părți au convenit să finalizeze un acord comercial până la 21 iulie, iar Canada a renunțat ulterior la taxa de 3% pe serviciile digitale care viza firmele americane. Cu toate acestea, tensiunile au reizbucnit la doar câteva zile distanță. Trump a anunțat o taxă de retaliere de 35%, invocând cotele de import ale Canadei pentru produsele lactate și criza fentanilului. Anunțul a declanșat o depreciere bruscă a dolarului canadian, care a fost parțial compensată de comentariile liniștitoare ale lui Carney și ale ministrului de finanțe Champagne, care au subliniat că (1) negocierile sunt în curs și Canada — în calitate de cel mai mare cumpărător de produse americane — deține o poziție strategică și (2) taxa propusă nu se aplică produselor conforme cu USMCA. Ce va arăta piața muncii? CAD ar putea fi supus unei noi presiuni dacă raportul privind piața muncii va fi dezamăgitor. Previziunile actuale indică o creștere modestă a ocupării forței de muncă de 10.000 de locuri (față de 8.800 în mai), determinată de o ușoară îmbunătățire a sentimentului din sectorul manufacturier și a încrederii generale a mediului de afaceri. Cu toate acestea, deteriorarea relațiilor comerciale cu SUA ar putea submina aceste progrese. Angajatorii ajustează din ce în ce mai mult programul de lucru în loc să angajeze, iar ca urmare, rata șomajului ar putea crește la 7,1%, subliniind vulnerabilitatea economiei la șocurile politice externe.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."